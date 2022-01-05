جامعة الجلالة: نتعاون مع المؤسسات والجهات العربية والأجنبية لتعزيز التعاون العلمي

أكد الدكتور محمد الشناوي، القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الجلالة للتعاون الدولي وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، أهمية التعاون الدولي مع كافة المؤسسات والجهات العربية والأجنبية؛ لتعزيز سبل التعاون العلمي الدولي المشترك من خلال التبادل الثقافي والعلمي.

وقدم الشناوي - خلال لقائه اليوم /الأربعاء/ نائب رئيس جامعة نيويورك ومنسق مؤتمر رابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا الدكتور محمد عطالله - عرضًا توضيحيًا حول دور وأهداف جامعة الجلالة ضمن المشروع القومي للجامعات الأهلية الجديدة.

وبحث الجانبان سبل التعاون المشترك بالعديد من المحاور منها تكوين فريق عمل مشترك بين أعضاء الرابطة في كندا وأمريكا والباحثين بجامعة الجلالة؛ لتقديم مشروعات أبحاث مشتركة جاهزة للتمويل في التخصصات والمجالات المختلفة، بجانب تنسيق زيارات لأعضاء الرابطة إلى الجامعة؛ بهدف إقامة دورات تدريبية وورش عمل في كافة التخصصات.

من جهته أشاد الدكتور محمد عطالله نائب رئيس جامعة نيويورك ومنسق مؤتمر رابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا، بكافة الإمكانيات والبرامج المتقدمة الموجودة بالجامعة، مشيرًا إلى أنه سيتم التنسيق مع إدارة الجامعة على انعقاد المؤتمر السنوي رقم 49 للرابطة في ديسمبر القادم بجامعة الجلالة.

يذكر أن جامعة الجلالة قد وقعت بالفعل عدة اتفاقيات شراكة دولية مع جامعة أريزونا ستيت الأمريكية التي ستمنح شهادات مزدوجة بمجالات مختلفة، واتحاد تكساس الدولي التعليمي الذي يضم 15 جامعة من ولاية تكساس الأمريكية وجامعة هيروشيما اليابانية، حيث يتم استضافة أساتذة يابانيين للتدريس بالجامعة.