توقف الوظائف الحيوية لـ شاب سعودي ونجاته أمام ذهول الأطباء

تحدث مواطن سعودي عن قصة نجاته من الموت المحقق بعد توقف وظائفه الحيوية لمدة 55 ثانية عقب حادث مروري تعرض له.

وذكر عبدالله اليزيدي لموقع "أخبار 24" السعودي إن أحد المارة حاول إسعافه بإخراجه من السيارة، إلا أنه أخرجه بصورة غير صحيحة مما عرضه لإصابة بليغة في الظهر.

وأضاف : وبعد ذلك تم نقلي إلى المستشفى وإجرائي عملية جراحية، وقال عبدالله إن الطبيب المعالج أبلغه بتعرضه لشلل نصفي.

واستطرد : وبعد نقلي لمدينة الملك فهد الطبية، تبين أن جميع وظائفه الحيوية قد توقفت لمدة 55 ثانية ما يعني أنه توفي في أعقاب توقف أعضائه عن العمل " ، لافتا إلى أن الأطباء كانوا في غاية الاستغراب مما تعرض له.

واتم اليزيدي : إن حالتي الصحية تحسنت بشكل كبير بعد أن استطعت المشي عقب ذهابي لطبيب آخر في عسير، حيث تناوب زيارته لمدة 4 أعوام قبل أن استطيع العودة للمشي تدريجيا.