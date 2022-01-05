الجزائر تفوز على غانا بثلاثية استعدادًا لـ كأس الأمم الأفريقية

فاز المنتخب الجزائري على نظيره الغاني بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة الودية التي جمعتهما منذ قليل على ملعب المدينة التعليمية بمدينة الريان القطرية.

افتتح أدم وناس جناح فريق نابولي الإيطالي، التسجيل للجزائر في الدقيقة الثامنة، بتسديدة ضعيفة فشل حارس مرمى غانا في التصدي لها.

وسجل جوناثان منساه لاعب غانا الهدف الثاني لمحاربي الصحراء في الدقيقة 74 بالخطأ في مرماه، قبل أن يختتم إسلام سليماني مهرجان الأهداف للمنتخب الجزائري بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 78.

وبدأ منتخب الجزائر المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: رايس مبولحي.

خط الدفاع: يوسف عطال - عيسى ماندي - عبد القادر بدران - رامي بن سبعيني.

خط الوسط: راميز زروقي - آدم زرقان – ياسين براهيمي.

خط الهجوم : يوسف بلايلي - أدم وناس - بغداد بونجاح

ويتواجد المنتخب الجزائري في المجموعة الخامسة رفقة منتخبات كوت ديفوار وغينيا الاستوائية وسيراليون.