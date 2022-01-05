كرم جبر: مشاركة الرئيس السيسي بعيد الميلاد المجيد أصبح من طقوس الاحتفال.. فيديو

كاشفا تفاصيل لقائه بالبابا تواضروس..

قال كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إنه تحدثت خلال لقائي بالبابا تواضروس، عن الفرحة عندما تفتح أبواب الكاتدرائية ويدخل الرئيس السيسي ويستقبلونه بالزغاريد والهتاف.

وأضاف كرم جبر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحقيقة"، عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبح من طقوس الاحتفال وأنهم يتفاءلون به.

وتابع كرم جبر، أن البابا تواضروس قد أكد أن البلد الآن تنمو للأمام وتحدث عن أسبوع تنمية الصعيد، والتنمية التي تحدث في مصر ومشروع حياة كريمة.

نسيج واحد

وأشار رئيس الهيئة الوطنية للإعلام إلى أن الشعب المصري نسيج واحد لا يمكن لأي شخص المساس بوحدته، وأوضح أنه لا تفرقة بسبب الدين، فالحفاظ على العلاقة الطيبة بين المسلمين والأقباط، باعتبار أن الجميع مصريون من أهم ضوابط الأمن القومي المصري، والدرس المستفاد من تجارب من حولنا هو أن سلامة الأوطان تستند على الوحدة الوطنية، وقديمًا حاول اللورد كرومر زرع الفتنة بين المصريين وفشل المستعمر، وعاد إلى وطنه وقال لهم أني وجدت في مصر مصريين بعضهم يذهب إلى المساجد والآخرين إلى الكنائس، وما فشل فيه كرومر حاولت الجماعات الإرهابية القيام به.

