إبراهيم عيسى: نجاحات الرئيس السيسي تدفع الإخوان لإشاعة الفوضى المجتمعية

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن نجاحات الرئيس عبد الفتاح السيسي تدفع جماعات التطرف والاخوان لإشاعة الفوضى المجتمعية، مشيرا إلى أن إنجازات الدولة المصرية ملموسة للجميع ومصر لا تتوقف عن العمل ولكن لا توجد وسيلة تقيس من خلالها الحكومة ارتياح المواطن وفرحته بما يتم من إنجازات على أرض الواقع.

وأوضح إبراهيم عيسى، خلال تعليق ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، أن استراتيجية الجماعات وتنظيم الاخوان تغيرت الان بعد نجاحات الدولة المصرية ولعبة الاخوان لمواجهة المنجزات تتم بإثارة جدل مجتمعي في ملفات المرأة والتعليم والصراعات الطائفية.

وأشار إبراهيم عيسى، إلى أن جماعة الاخوان تستخدم المطوعين للتغلغل في المجتمع وحيلة الاخوان لإثارة المجتمع وشغله بقضايا الفتنة المجتمعية بدأت منذ عهد الرئيس الراحل أنور السادات.

وأوضح إبراهيم عيسى، أن اظهار المجتمع المصري فى صورة مجموعة من المغتصبين والمتحرشين صورة ترسخها جماعات التطرف والاخوان.