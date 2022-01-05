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رئيس التحرير
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برلمان

حزب ”المصريين“ بالبحر الأحمر يهنئ الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد.. صور

المستشار حسين أبو
المستشار حسين أبو العطا

نظمت أمانة محافظة البحر الأحمر تحت رعاية المستشار حسين أبو العطا رئيس حزب "المصريين"، اليوم الإثنين، زيارة إلى الأخوة الأقباط لمشاركتهم احتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد، وللتأكيد على وحدة الشعب المصري وتلاحمه.

وضمت الزيارة كل من الدكتور عبد الله حسن، نجم الدين جوهر، أمين عام مساعد، هاني عبد السميع عبد العزيز، أمين مدينة الغردقة، محمد جمال، أمين عام مدينة رأس غارب، ولفيف من أعضاء الحزب وهيئته.

وكان فى استقبالهم، نيافة الأنبا ايلاريون أسقف البحر الأحمر فى كنيسة الأنبا شنودة بالغردقة، وبحضور الأنبا مينا عزيز سكرتير الأنبا ايلاريون أسقف البحر الأحمر، ووفد من رجال الكنيسة.

ونقل وفد حزب "المصريين"، تحيات وتهنئة أعضاء الهيئة العليا وجميع قيادات الحزب للأخوة الأقباط، مؤكدًا على روح الوطنية المصرية بين طوائف الأمة، وهي المبادئ التي يقوم عليها ويرسخها الحزب، وأكد الحاضرون على تكاتف قطبى الوطن وترابطهم.

وأضاف هاني عبد السميع عبد العزيز، أمين مدينة الغردقة، أن روح المحبة والتماسك والترابط التي تجمع بين جميع طوائف الشعب المصري تتجلى في أبهى صورة لها في مصر وتعطي المثل والقدوة في التسامح بين الأديان، وتؤكد أن المصريين نسيج واحد وشركاء في بنيان واحد، وأن مصر ستظل دائمًا بإذن الله بلد الأمن والأمان بفضل وحدة الشعب المصري في مواجهة جميع التحديات لاستكمال مسيرة التنمية.

من ناحيته، أكد الأنبا ايلاريون، أن حزب "المصريين" هو حزب لكافة طوائف الشعب المصري، وقدم الشكر لأمانة البحر الأحمر معربًا عن تقديره لدور أمانة الحزب بالمحافظة، وحرصها على التواصل مع الشارع فى كل قضاياه وحمل همومه والعمل على حلها مع الجهات التنفيذية.

البحر الأحمر محافظة البحر الاحمر عيد الميلاد المجيد مدينة الغردقة احتفالات

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