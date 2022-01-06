أستاذ بكلية الزراعة: وصلنا للاكتفاء الذاتي من الخضروات والفاكهة.. فيديو

قال الدكتور أحمد أبو اليزيد، أستاذ بكلية الزراعة جامعة عين شمس، إنه تم افتتاح 55 سوقا جديدة لم نكن نصدر لها، مؤكدا أنه قمنا بتصدير كميات وصلت إلى 5.6 مليون طن.

وأضاف أحمد أبو اليزيد، خلال لقاء له لبرنامج “الحقيقة”، عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أن وزارة التموين افتتحت منذ 6 أشهر مركز تطوير وسلامة الغذاء، ليخدم على جودة المنتج الغذائي.

وتابع أحمد أبو اليزيد، أننا وصلنا لاكتفاء ذاتي 90% من السكر، أما الخضراوات والفاكهة وصلنا لاكتفاء ذاتي 100%، وذلك بسبب زراعة 100 ألف فدان صوب وكل فدان يساوي 8 أفدنة

قانون حول الزراعة التعاقدية

وأشار أستاذ بكلية الزراعة جامعة عين شمس إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أطلق قانون حول الزراعة التعاقدية، مؤكدا أن الدولة لم تعد تهتم بكم الغذاء فقط ولكن أيضًا بسلامته.