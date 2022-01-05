كما لو كان ملاكا على الأرض.. أنوشكا تودع الفنان أحمد الحجار.. فيديو

نعت الفنانة أنوشكا الفنان أحمد الحجار قائلة: "البقاء لله الخبر عرفته النهاردة الصبح وانا في التصوير شعرت بالخضة في اللحظات الأولي عند معرفتي بس قولت إنه راح للي هوا بيحب يروحله".

وأضافت أنوشكا خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام" المذاع علي قناه " تن "،قائله" كما لو كان ملاك على الأرض وطيب وراقي كأنه ملاك في وسط المواطنين، لافته إلى أنها تعاونت مع الفنان أحمد الحجار في أحد الأغاني واسمها "كنت بحلم ".

وأوضحت أنوشكا ، أن الأغنية هي الأقرب لقلبي مشيرة إلي إن الحجار كان دمث الخلق وخجول، مضيفة: "عشان كدة صوته مكنش عالي، جمعينا نعلم مكانة أحمد الحجار الفنية، وسيظل رمز للطيبة وكأنه صوت ربنا على الأرض".

وأشارت إلى أنه كان يحب المستقبل كما كان صبورا، متابعة: "مش عارفة أقول إيه، اللي زيه مفيش".