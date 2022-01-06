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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ثورة نووية..الصين تبدأ في تجربة شمس اصطناعية تنتج 5 أضعاف الطبيعية لتوليد الطاقة النظيفة

المفاعل النووي الصيني
المفاعل النووي الصيني

سجل مفاعل نووي في الصين رقما قياسيا جديدا في درجات الحرارة المرتفعة المستمرة بعد محاولة تشغيله وانتاجه حرارة تقدر خمس مرات أكثر سخونة من الشمس لأكثر من 17 دقيقة.

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وبحسب صحيفة “اندبندنت” البريطانية، ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن المشروع المم "التوكاماك" التجريبي فائق التوصيل (EAST) ، المعروف باسم "الشمس الاصطناعية"، وصل إلى درجات حرارة بلغت 70.000.000 درجة مئوية خلال التجارب.

والهدف النهائي من تطوير جهاز الشمس الاصطناعية هو توفير طاقة نظيفة لا حدود لها عن طريق محاكاة التفاعلات الطبيعية التي تحدث داخل النجوم.

وقال غونغ شيانزو، الباحث في معهد فيزياء البلازما التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، والذي قاد التجربة الأخيرة: "العملية الأخيرة تضع أساسًا علميًا وتجريبيًا قويًا لتشغيل مفاعل الاندماج".

ومن المقرر ان مشروع EAST ، الذي كلف الصين بالفعل أكثر من 700 مليار جنيه إسترليني ، سيجري التجربة حتى يونيو المقبل.

وتم الترويج للاندماج النووي على أنه “الكأس المقدسة” او البديل الأكثر فاعلية لإنتاج الطاقة النظيفة ، إلا أنه لا يزال بعيدًا عن التطبيق خارج المختبر العلمي ح الان، على الرغم من مضي عقود من البحث في التكنولوجيا.

وتكرارًا لمحاكاة فيزياء الشمس الفعلية، تدمج مفاعلات الاندماج النووي  لتوليد كميات هائلة من الطاقة التي يمكن تحويلها إلى كهرباء.

ولا تتطلب العملية أي وقود أحفوري ولا تترك ورائها أي نفايات خطرة تؤثر على البيئة او المناخ، على عكس عملية الانشطار النووي التي تعمل على إنتاج الطاقة النووية التجارية، كما يزعم الفيزيائيون أيضًا أن مخاطر حدوث كارثة بيئية أقل بكثير.

وسيقدم فريق المفاعل الصيني أيضًا الدعم الفني لمشروع مفاعل اندماج نووي آخر ضخم يجري بناؤه حاليًا في مرسيليا ، فرنسا.

وسيكون المفاعل التجريبي النووي الحراري الدولي (ITER) أكبر مفاعل في العالم بمجرد اكتماله.

كما تخطط المملكة المتحدة أيضًا لبناء محطة طاقة اندماج نووي كجزء من 'الثورة الصناعية الخضراء' ، مع الإعلان عن قائمة مختصرة من خمسة مواقع للموقع الشهر الماضي.

ويهدف مشروع Spherical Tokamak لإنتاج الطاقة (STEP) إلى إنتاج تصميم مفاهيمي بحلول عام 2024 وتوصيل الطاقة إلى منازل الناس.

الصين نووي مفاعل حرارة الشمس

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