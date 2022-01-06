نقابة المهن التمثيلية تنعى مها أبو عوف

ونعت نقابة المهن التمثيلية الراحلة وكتب ايهاب عبر صفحته على فيسبوك":تنعى نقابه المهن التمثيليه وجموع الفنانين الفنانه الغاليه مها ابوعوف وانا لله وانا اليه راجعون،صلاه الجنازه ظهرا مسجد الرحمن الرحيم صلاح سالم".

أعلن المخرج عمرو عرفة - عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر - خبر وفاة الفنانة مها أبو عوف، اليوم الخميس 6 يناير عن عمر يناهز 65 عامًا.

ونشر عمرو عرفة، صورة للفنانة مها أبو عوف، وكتب في تغريدة له عبر تويتر: «الحنون .. ام شريف في جنة الخلد بإذن الله .. ادعوا لها .. الفاتحه #مها_ابو_عوف».

وكانت قد حكت الراحلة عن مسيرتها الفنية وقالت بدأت بالمشاركة في فيلم مع حسن الإمام، مضيفة "كنت أحب التمثيل منذ صغري".

وأضافت مها أبو عوف، في حوارها مع الفنان أشرف عبد الباقي في برنامج "قهوة أشرف" المذاع على قناة "الحياة"، "شاركت في عمل فني مع الفنان العملاق يوسف وهبي".

وتابعت مها أبو عوف، "مع بداية التصوير بدأت أشعر بالخوف، وبكيت وطلب يوسف وهبي من فريق العمل إيقاف التصوير، ثم طلب مني التحدث إلى الكاميرا، وأن أحضنها".

وأكدت مها أبو عوف، "أول أجر حصلت عليه كان 150 جنيهًا، وكان مبلغا كبيرا للغاية، واشتريت به ملابس كثيرة".

وأوضحت مها أبو عوف، "لا أجلس على القهاوي على الإطلاق، ولكنني جلست على قهاوى خارج مصر، ولكنها تفتقر إلى الروح المتواجدة في المصرية".

