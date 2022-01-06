بعد وفاتها.. محطات في حياة مها أبو عوف

رحلت عن عالمنا الفنانة مها أبو عوف، عن عمر ناهز الـ ٦٥ عام فقط، الخبر الذي كان بمثابة صدمة في الوسط الفني.

نستعرض أبرز المحطات في حياة الفنانة الراحلة من خلال التقرير التالي:

تأثرت الفنانة مها أبو عوف، بوفاة شقيقها عزت أبو عوف، ولم تستطع ان تتماسك وانهارت من البكاء في أكثر من لقاء.

عانت الفنانة الراحلة من تأخر في الانجاب، حيث ظلت تحاول لمدة ١٥ عام دول يأس أو ملل حتى نصحها الاطباء بالتبني، وبالفعل قررت أن تتبنى أطفالاً حتى حدثت المعجزة وشعرت بآلام في بطنها واكتشفت انها حامل وانجبت ابنها شريف.

صرحّت الفنانة مها أبو عوف، في أكثر من لقاء إنها سكنت بمنزل كان به عفاريت، لمقتل صاحب الفيلا داخلها قبل ان ينتقلوا اليها.