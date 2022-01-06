هانى رمزى ينعى الفنانة مها أبو عوف

نعى الفنان هانى رمزى ، الفنانة مها ابو عوف التى توفيت اليوم الخميس 6 يناير عن عمر يناهز 65 عامًا.

ونشر هانى رمزى صورة لها عبر حسابة بموقع انستجرام وعلق “ الله يرحمك يا مها هتوحشينا قوى عزائى لأسرتك ولكل محبينك #مها_ابو_عوف ”.

وكان أعلن المخرج عمرو عرفة - عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر - خبر وفاة الفنانة مها أبو عوف، اليوم الخميس 6 يناير عن عمر يناهز 65 عامًا.

ونشر عمرو عرفة، صورة للفنانة مها أبو عوف، وكتب في تغريدة له عبر تويتر: «الحنون .. ام شريف في جنة الخلد بإذن الله .. ادعوا لها .. الفاتحه #مها_ابو_عوف».