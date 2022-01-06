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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شريف مدكور لـ مها أبوعوف: في الجنهً إن شاء الله

صدى البلد

نعى الاعلامى شريف مدكور ، الفنانة مها ابو عوف التى توفيت اليوم الخميس 6 يناير عن عمر يناهز 65 عامًا.

 

وكتب شريف مدكور عبر حسابة بموقع انستجرام  “ في الجنهً ان شاء الله ” . 

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كشف دكتور أشرف زكي؛ نقيب المهن التمثيلية لصدى البلد سبب وفاة الفنانة  مها ابو عوف وتفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها .

وقال  أشرف زكي :" مها ابو عوف كانت  تعاني من مرض سرطان الرئة  ؛ وتدهورت حالتها في منذ أيام ونقلت علي إثرها المستشفي ".

أضاف أشرف زكي  :" ومكثت مها ابو عوف في العناية المركزة ؛ حيث تم تشخيص حالتها بانه التهاب رئوى حاد  وهي من أعراض سرطان الرئة  ".

اختتم  اشرف زكي :" تدهورت ساعتها في الساعات الأخيرة حتي فارقت الحياة ".

اشرف زكي شريف مدكور مها أبو عوف ريهام سعيد نقيب المهن التمثيلية

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