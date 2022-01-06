أنغام عن خبر وفاة مها أبو عوف: صادم ومؤلم

نعت الفنانة انغام ، الفنانة مها ابو عوف التى توفيت اليوم الخميس 6 يناير عن عمر يناهز 65 عامًا.

وكتب انغام عبر حسابها بموقع تويتر “ خبر صادم ومؤلم وفاة الفنانه الجميله #مها_ابوعوف انالله وانا اليه راجعون ”.

وكان أعلن المخرج عمرو عرفة - عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر - خبر وفاة الفنانة مها أبو عوف، اليوم الخميس 6 يناير عن عمر يناهز 65 عامًا.

ونشر عمرو عرفة، صورة للفنانة مها أبو عوف، وكتب في تغريدة له عبر تويتر: «الحنون .. ام شريف في جنة الخلد بإذن الله .. ادعوا لها .. الفاتحه #مها_ابو_عوف».