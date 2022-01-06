مش مصدقة وزعلانة أوي.. ريهام سعيد تودع مها أبو عوف

ودعت الاعلامية ريهام سعيد ، الفنانة مها ابو عوف التى توفيت اليوم الخميس 6 يناير عن عمر يناهز 65 عامًا.

ونشرت ريهام سعيد صورة تجمعها بالفنان مها ابو عوف وشقيقها الراحل عزت ابو عوف ، وعلقت “ طول عمركوا اصحاب عيلتي و طول عمركوا ناس جميله و راقيه و لذيذه و بتحبوا كل الناس الله يرحمك و يرحم مها بجد مش مصدقه وزعلانه اوي اوي ان لله و اليه راجعون وربنا يصبر مني و منال و مرفت ”.

وكان أعلن المخرج عمرو عرفة - عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر - خبر وفاة الفنانة مها أبو عوف، اليوم الخميس 6 يناير عن عمر يناهز 65 عامًا.

ونشر عمرو عرفة، صورة للفنانة مها أبو عوف، وكتب في تغريدة له عبر تويتر: «الحنون .. ام شريف في جنة الخلد بإذن الله .. ادعوا لها .. الفاتحه #مها_ابو_عوف».