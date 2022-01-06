لقاء الخميسي تودع مها أبو عوف وتطلب بالدعاء لها

ودعت الفنان لقاء الخميسي ، الفنانة مها ابو عوف التى توفيت اليوم الخميس 6 يناير عن عمر يناهز 65 عامًا ، ونشرت صورة تجمعها بها عبر حسابها الشخصى بموقع فيسبوك .

وكتبت لقاء الخميسى “ وداعاً الفنانة الجميلة مها أبو عوف برجاء الدعاء بالرحمة والمغفرة ”.

كشف دكتور أشرف زكي؛ نقيب المهن التمثيلية لصدى البلد سبب وفاة الفنانة مها ابو عوف وتفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها .

وقال أشرف زكي :" مها ابو عوف كانت تعاني من مرض سرطان الرئة ؛ وتدهورت حالتها في منذ أيام ونقلت علي إثرها المستشفي ".

أضاف أشرف زكي :" ومكثت مها ابو عوف في العناية المركزة ؛ حيث تم تشخيص حالتها بانه التهاب رئوى حاد وهي من أعراض سرطان الرئة ".

اختتم اشرف زكي :" تدهورت ساعتها في الساعات الأخيرة حتي فارقت الحياة ".