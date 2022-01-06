الله يرحمها ويغفر لها.. محمود البزاوى ينعى الفنانة مها أبو عوف

نعى الفنان محمود البزاوى ، الفنانة مها ابو عوف التى توفيت اليوم الخميس 6 يناير عن عمر يناهز 65 عامًا.

وكتب محمود البزاوى عبر حسابة بموقع فيسبوك “ الف رحمه و نور على الاستاذة مها ابو عوف .. الله يرحمها ويغفر لها ويجعل مثواها الجنه ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان ”.

كشف دكتور أشرف زكي؛ نقيب المهن التمثيلية لصدى البلد سبب وفاة الفنانة مها ابو عوف وتفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها .

وقال أشرف زكي :" مها ابو عوف كانت تعاني من مرض سرطان الرئة ؛ وتدهورت حالتها في منذ أيام ونقلت علي إثرها المستشفي ".

أضاف أشرف زكي :" ومكثت مها ابو عوف في العناية المركزة ؛ حيث تم تشخيص حالتها بانه التهاب رئوى حاد وهي من أعراض سرطان الرئة ".

اختتم اشرف زكي :" تدهورت ساعتها في الساعات الأخيرة حتي فارقت الحياة ".