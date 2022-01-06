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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاة مها أبو عوف| صورة نادرة من عقد قرانها على عمر خورشيد

مها أبو عوف
مها أبو عوف

حالة كبيرة من الحزن سيطرت على الوسط الفني بعد الإعلان عن وفاة الفنانة مها أبو عوف، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 6 يناير، عن عمر يناهز 65 عامًا.

 

صورة نادرة لـ مها أبو عوف وعمر خورشيد

وقبل سنوات، تدوال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة للفنان الراحل ملك الجيتار عمر خورشيد والفنانة مها أبو عوف والتي ترجع تاريخها إلي عام 1981، وظهر الثنائي خلال عقد قرانهما لتكون الفنانة مها هي الزوجة الخامسة لعمر والتي لم تستمر سوي 3 أشهر فقط وذلك بسبب رحيل خورشيد إثر حادث مأساوي كان حديث المجتمع المصري والعربي وقتها.

وفاة مها أبو عوف 

أعلن المخرج عمرو عرفة - عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر - خبر وفاة الفنانة مها أبو عوف، اليوم الخميس 6 يناير عن عمر يناهز 65 عامًا.

ونشر عمرو عرفة، صورة للفنانة مها أبو عوف، وكتب في تغريدة له عبر تويتر: «الحنون .. ام شريف في جنة الخلد بإذن الله .. ادعوا لها .. الفاتحه #مها_ابو_عوف». 

 

جنازة مها أبو عوف 

أعلن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية عن وفاة الفنانة الكبيرة مها أبو عوف قبل قليل.

وقال أشرف زكي أن صلاة الجنازة على الفنانة الراحلة مها أبو عوف سوف تقام ظهرا بمسجد الرحمن الرحيم  في صلاح سالم. 

 

آخر لقاء لـ مها أبو عوف

قالت الفنانة مها أبو عوف، في ذكري الفنان الراحل عزت أبو عوف، إن شقيقها كان إنسان طيب وقلبه حنين وعاطفي وخير جدًا.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، مع الإعلامية دينا عبدالحكيم، والمذاع عبر فضائية "الأولى المصرية": "كان محبا للحياة ويقول أنا بجيب الفلوس علشان استمتع بها، وبكرة في علم الغيب علشان كده كان مبذرًا جدا ولكن استمتع بحياته وعمل كل اللي كان نفسه فيه".

وعن عودة فرقة الفور إم للغناء مجددًا، أكدت أنه وجود عزت تم التحضير والاستعداد لذلك، وكان هذا حلمه ولكنه لم يستطيع تحقيقه، وبعد رحيله مستحيل، مضيفة أنه من الممكن أن نعد فيلم عن قصة حياته ونجهز له الآن وهو ليس سيرة ذاتية.

وأكدت أن أكثر الشائعات التي أغضبته قبل رحيله كانت انتشار تصريحات على لسانه بأنه يوصي بحرق كل أفلامه، “وأنا أقول للجمهور هذا لم يحدث فهو كان يتباهى بكل دور قدمه وكان فنان متميز وله طابع خاص”.

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