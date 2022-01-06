عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دعم قطاع الكهرباء بقرى مركز الحسنة في شمال سيناء

تركيب محول كهربائي
تركيب محول كهربائي جديد بقرية بغداد

وافق اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال  سيناء ، علي دعم قطاع الكهرباء بقري مركز الحسنة،  وذلك  بعمل خطة زمنية لرفع كفاء شبكة الكهرباء بجميع قري المحافظة  وعمل الصيانة اللازمة للمحولات ، وتركيب اخري جديدة لتلافي شكاوي المواطنين  ، بالقري بخصوص عدم انتظام التيار الكهربائي والانقطاع المتكرر ٠
 

محول كهرباء


وقال  اللواء  اسامة أحمد محمد عفش، رئيس مركز ومدينة الحسنة شمال سيناء ، أنه تم تركيب محول كهرباء قوة (٢٠٠ ك ف) فى قرية بغداد التابعه للمركز والمدينة بواسطة شركة كهرباء الحسنة وبالتعاون مع قطاع كهرباء وسط سيناء٠

وكانت مطالب الأهالي من رئيس المدينة أثناء جولته الأخيرة  للقرية تتضمن ضرورة تركيب محول كهرباء جديد بدلا من  المحول القديم الذي تعتبر وتسبب في  إنقطاع التيار الكهربائي بصفه مستمره .
حيث تمت الاستجابة لهذا المطلب وتم تغيره بمحول جديد وذلك لخدمة اهالى قرية بغداد٠

txt

وطن بلا إعاقة.. مبادرة لخدمة ودعم ذوي الهمم في شمال سيناء

اخبار شمال سيناء محافظ شمال سيناء قطاع الكهرباء مركز الحسنة كهرباء مدينة الحسنة

موضوعات متعلقة

تجمع مياه السيول بوسط سيناء أمام سد الروافعة

تدريب موظفي مجلس مدينة الشيخ زويد على برنامج التميز الحكومي  

أمطار الخير والبركة.. موسم زراعة القمح والشعير ينطلق في شمال سيناء

وطن بلا إعاقة.. مبادرة لخدمة ودعم ذوي الهمم في شمال سيناء

شمال سيناء.. الهلال الأحمر تدرب 2500 طالب على المهارات الحياتية ومشروعات للعائدين

برنامج تدريبي لإعداد مولدات لمواجهة دور الداية في سيناء

توزيع جوائز مسابقة أوائل الطلبة بادارة العريش التعليمية على الفائزين

رئيس مجلس القبائل: الدولة لم تقصر في إقامة المشروعات التنموية والخدمية في سيناء

ترشيحاتنا

مطبعة تقاوم الاندثار.. علي الجيزاوى أكثر من 50 عاماً فى تغليف وتجليد الكتب.. شاهد

إسرائيل تسجل 8135 إصابة جديدة بكورونا

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس

أسعار الذهب اليوم الخميس

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس فى القاهرة والمحافظات

ليفربول يعوض غياب صلاح وماني بصفقة كولومبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل وفاتها .. مها أبو عوف تكشف لغز مقتل زوجها عمر خورشيد

سبب وفاة مها أبو عوف و تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها.. خاص

"البيئة" تعلن انخفاض جودة الهواء لمدة 3 أيام

كارتيرون يمنح الزمالك مهلة 24 ساعة قبل فسخ تعاقده

ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم وتفحم 10 سيارات على الدائري الأوسطي

وعكة صحية خاطفة.. نقل حياة الدرديري للمستشفى

وفقا للتعديل الجديد.. 3 حالات للتسجيل بالشهر العقاري دون تسلسل للملكية المسجلة

حلق أقرع.. كيف استقبل سفاح الإسماعيلية حكم القاضي بالإعدام؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد رحيلها.. معلومات لا تعرفها عن مها أبو عوف وأبرز أعمالها الفنية

بحضور الفريق محمد فريد| مدبولي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة"

محطات في حياة السيناريست رامي قشوع.. كيف شكلت 6 مدارس سينمائية مشوار ممدوح عبدالعليم؟

أحمد عز: "راضي ومبسوط بفيلم الجريمة".. وتصوير "الاختيار 3" خلال يومين |شاهد

فيديو

بسنت ضحية الابتزاز الإلكتروني.. ضبط المتهمين ومواجهتهم

سيارة نقل بمقطورة.. فيديوجراف تفاصيل حادث الطريق الدائري الأوسطي

رانيا يوسف: حلقت شعرى مثل شيرين عبدالوهاب من قبل لهذا السبب| فيديو

رد فعل غادة عادل بعد مطالبة أولادها العودة لـ مجدى الهواري| فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

محمود دياب

شاهد القبر وحجر الافتتاح

د. محمد مبروك

علي لوز في حياتنا

نهال علام

منتدى شباب العالم

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

إبراهيم شعبان

الطقس السيئ.. حكاية 2022

اﻟﻤﺰﻳﺪ