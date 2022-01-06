دعم قطاع الكهرباء بقرى مركز الحسنة في شمال سيناء

وافق اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء ، علي دعم قطاع الكهرباء بقري مركز الحسنة، وذلك بعمل خطة زمنية لرفع كفاء شبكة الكهرباء بجميع قري المحافظة وعمل الصيانة اللازمة للمحولات ، وتركيب اخري جديدة لتلافي شكاوي المواطنين ، بالقري بخصوص عدم انتظام التيار الكهربائي والانقطاع المتكرر ٠



محول كهرباء



وقال اللواء اسامة أحمد محمد عفش، رئيس مركز ومدينة الحسنة شمال سيناء ، أنه تم تركيب محول كهرباء قوة (٢٠٠ ك ف) فى قرية بغداد التابعه للمركز والمدينة بواسطة شركة كهرباء الحسنة وبالتعاون مع قطاع كهرباء وسط سيناء٠

وكانت مطالب الأهالي من رئيس المدينة أثناء جولته الأخيرة للقرية تتضمن ضرورة تركيب محول كهرباء جديد بدلا من المحول القديم الذي تعتبر وتسبب في إنقطاع التيار الكهربائي بصفه مستمره .

حيث تمت الاستجابة لهذا المطلب وتم تغيره بمحول جديد وذلك لخدمة اهالى قرية بغداد٠