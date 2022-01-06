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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إنشاء كلية للألسن بمدينة أسيوط الجديدة

صدى البلد

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة اسيوط عن صدور قرار من مجلس الوزراء برئاسة  الدكتور مصطفي مدبولى بالموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، وذلك بإضافة كلية الألسن لجامعة أسيوط، على أن يكون مقرها مدينة أسيوط الجديدة .

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وأكد رئيس جامعة اسيوط على أهمية القرار والذى يعكس حرص الدولة المصرية على تطوير  الخدمات التعليمية المقدمة  فى مختلف جامعات الجمهورية بصفة عامة وجامعات الصعيد بصفة خاصة .

 

واوضح الدكتور طارق الجمال أن كلية الألسن تمثل إضافة هامة لكليات الجامعة والتى من المقرر ان تتيح فرصة  متميزة لطلاب محافظات  الصعيد لدراسة عدد من اللغات الأجنبية المختلفة دون الحاجة الى الاغتراب او الانتقال الى محافظات اخرى ، وإعداد خريجين مؤهلين لتلبية سوق العمل من المترجمين ومتخصصى اللغات الأخرى فى  ظل الانفتاح والتعاون الدولى الذى يشهده العالم  .

 

 

أسيوط جامعة اسيوط رئيس مجلس الوزراء أسيوط الجديدة كلية الألسن

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