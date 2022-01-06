النيابة تستمع لأقوال مدرس في واقعة بسنت بكفر الزيات

مصادر أمنية: جهات التحقيق تستمع لأقوال 20 طالبا من زملاء الضحية

تواصل النيابة العامة بمركز كفرالزيات تحت إشراف المستشار محمد الشرنوبي رئيس النيابة اليوم الخميس سماع أقوال الشابين المتهمين ومناظرتهما مع أقوال "م.ع" أحد المدرسين ونحو 20 طالبا آخرين في واقعة وفاة الطالبة "بسنت شلبي" ضحية الصور المفبركة والابتزاز الالكتروني والتي انهت حياتها بتناول حبة الغلال السامة عقب مرورها بأزمة نفسية مفاجئة .

وتابعت المصادر الأمنية أن جهات التحقيق تستمع لأقوال الطلاب من منطلق الاستدلال والتأكد من تورط المدرس في واقعة تنمر تسببت في إصابة الفتاة بالأذى قبل رحيلها بعدة أيام أثناء إحدى الحصص الدراسية من عدمه.



وكانت مصادر أمنية كشفت أنه تم التحفظ علي مدرس متهم التنمر في قضية الفتاة بسنت ضحية الصور المفبركة والابتزاز الالكتروني بنطاق قرية كفر يعقوب بنطاق مركز كفرالزيات .

وتابعت مصادر أمنية أن المدرس المذكور كانت قد روت الفتاة قبل رحيلها بتناول حبة الغلال السامه لخالتها وشقيقتها أنه قد سخر منها بسبب تداول الصور المفبركة من جهه شابين المتهمين في القضية.

وكان رئيس نيابة مركز كفر الزيات قرر حبس المتهمين في واقعة الفتاة بسنت شلبي ضحية الصور المفبركة والابتزاز الالكتروني 4 أيام علي ذمة التحقيقات لحين سماع أقوال شهود عيان والاطلاع على التقارير الفنية .

وكشفت مصادر بالجهات التحقيق أن النيابة وجهت تهمه الابتزاز وإساءة استخدام وسائل التواصل وإفشاء أسرار الحياة الخاصة.

كما أشارت المصادر بجهات التحقيق أن المتهم الأول ابراهيم السعودي تحدث عن واقعة باعترافات تفصيلية والمتهم عبدالحميد اعترافات ضمنية.

وتابعت المصادر بالجهات التحقيق أن النيابة برئاسة المستشار محمد الشرنوبي رئيس نيابة كفر الزيات التحقيق لمدة ٧ ساعات متواصلة واصدرت قرار الحبس.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تمكنت من المتهمين، وتبين أن أحدهما طالب في الصف الثاني الثانوي الأزهري وزميلها، والثاني طالب جامعي في جامعة الأزهر.

وأفادت مصادر مقربة من

أسرة الطالبة بسنت خالد، أن المتهم الأول، يدعي "ا.س" والثاني يدعى "ع.ش"، وأنهما من أبناء القرية، وأن أحدهما يقيم مع والدته، بعد انفصالها عن والده منذ 10 سنوات، وتحرر محضر يحمل رقم 12775 إداري لسنة 2022 بمركز شرطة كفر الزيات.

وتسيطر حالة من الحزن على أهالي قرية كفر يعقوب، بسبب وفاة بنت القرية بسنت خالد، وهي في عمر الزهور، نتيجة ابتزاز بعض من أبناء القرية لها، لإقامة أفعال منافية للأخلاق، وسمات الريف المصري، ثم جدها الذي لحق بها بعد أيام قليلة.