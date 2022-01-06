40 محضرا تموينيا خلال يوم واحد في دمياط 

محافظة دمياط

شنت مديرية التموين بدمياط حملة تموينية مكبرة بالأسواق والمخابز البلدية لضبط المخالفين بتعليمات مشددة من المهندس علي الغزاوي وكيل وزارة التموين بدمياط .

وقامت غرفة عمليات بالمديرية بالتنبيه بضرورة تشديد الرقابة على الأنشطة التموينية المختلفة والتأكد من استمرار عمل المخابز البلدية والمنافذ التموينية لحصول المواطنين على احتياجاتهم.

وأسفرت الحملة عن ضبط ٥ مخابز بلدية إنتاج ناقص الوزن و٢ محضر بيع ازيد من التسعيرة الجبرية و٢ محضر عرض لحوم مكشوفة و٢ محضر عدم إعلان مخزن تابع و٣ محضر التعبئة في أكياس سوداء و١٥ محضر عدم إعلان أسعار و١١ محضر عدم حمل شهادة صحية.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المحاضر المحررة.