لمواجهة التطرف.. "طابة" تنظم ندوة "المقطوع والمظنون من مسائل السياسة الشرعية"

نظمت مبادرة سند - إحدى مبادرات مؤسسة طابة للأبحاث والاستشارات - برئاسة الحبيب علي الجفري فعالية بعنوان "المقطوع والمظنون من مسائل السياسية الشرعية من كتاب الغياثي لإمام الحرمين الجويني" ضمن جهودها لتصحيح المفاهيم و إعادة تأهيل الخطاب الإسلامي، وذلك من خلال محاضرة وجلسة نقاش أدارها الشيخ| السيد محمد علي الجفري، بمقر مؤسسة طابة وعلى تطبيق الزووم.

وأوضح الشيخ محمد الجفري ما هو قطعي وما هو ظني في مسائل السياسية الشرعية عند علماء المسلمين من خلال عرض نموذج من كتب السياسة الشرعية وهو كتاب الغياثي للإمام الجويني.

تعد الفعالية محاولة لتصحيح المفاهيم، وتوضيح موقف علماء المسلمين من مسائل السياسة الشرعية ، كشروط الإمامة، والكلام عن الإمام، والجهاد ومقصده عند علماء المسلمين، وموقف علماء المسلمين من قضية نزع يد الطاعة من الإمام، والموقف من الإمام لو ظلم، وكذلك الكلام على تغيرات الواقع وتطور الأحكام الشرعية، وبيان الخطأ في فهم التيارات المتطرفة لما سبق.

تأتي هذه الفعالية ضمن أنشطة مبادرة سند التي تهدف إلى تبيين حقائق الأمور وإزالة الغشاوة عن الناس بمعرفة تصرفات المتطرفين الذين ينسبون أنفسهم إلى نصرة الإسلام وإبطال شبهاتهم وادعائهم نسبتها للإسلام، بما يصحح المفاهيم، ويحفظ على الناس الدين.