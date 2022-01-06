مران الزمالك .. كارتيرون يعقد جلسة مع اللاعبين





عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل مران اليوم الخميس.

وشهدت الجلسة تحية خاصة من المدير الفني للاعبين بعد استئناف التدريبات وانتهاء فترة الإجازة، حيث حرص على الحديث معهم عن الفترة المقبلة وأهميتها.

وشهد مران الفريق غياب كل من: محمد أبوجبل وأحمد فتوح ومحمود حمدي "الونش" ومحمود علاء وإمام عاشور وأحمد سيد "زيزو" لتواجدهم مع منتخب مصر ، بجانب الثنائي حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري المتواجدان مع منتخب تونس استعدادا للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا.



وأسفرت قرعة كأس الرابطة عن وجود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على رأس المجموعة الثالثة، وتضم المجموعة فرق: "فاركو وإنبي وغزل المحلة وسيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش".