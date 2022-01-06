عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

يستفيد منها 54 متدربا..

التنمية المحلية: دورة تدريبية لرفع مهارات العاملين "بمشروعك" الأسبوع المقبل

صدى البلد

قال محمود شعراوي وزير التنمية المحلية إن مركز التنمية المحلية بسقارة ينظم الأسبوع المقبل دورة تدريبية لتنمية مهارات المديرين والعاملين بالمشروعات الصغيرة ومكاتب مبادرة (مشروعك) بالوزارة والمحافظات يستفيد منها 54 متدرباً. 
وأكد وزير التنمية المحلية -في بيان اليوم- أن مبادرة مشروعك تتواجد من خلال 260 مقرا على مستوى 27 محافظة مصرية لنشر فكر العمل الحر بين الشباب، وعدم انتظار العمل الحكومي، واستثمار طاقات الشباب وقدراتهم وأفكارهم الابتكارية، في تنفيذ "المشروعات الصغيرة والمتوسطة"، لتكون بداية لمستقبل جاد وناجح ويصبح هؤلاء الشباب نواة لجيل جديد من رجال وسيدات الأعمال.
وأوضح أن هدف المبادرة هو إحداث تنمية اقتصادية محلية على مستوى كل محافظات مصر على مستوى النجوع والقرى والمدن ودفع عجلة الاقتصاد وتوفير وتشغيل أهلنا في المحافظات المصرية.
وأشار إلى أن مبادرة " مشروعك " ساهمت في تسهيل إجراءات بدء إقامة المشروعات الجديدة، ومساهمته في إصدار التراخيص المؤقتة والموافقات، وتبسيط الإجراءات، وتقديم المعاملة الضريبية المبسطة للمشروعات المتناهية والصغيرة والمتوسطة.
وفي ذات السياق، أشار محمود شعراوى إلى استمرار مركز التنمية المحلية بسقارة في تنظيم دوراته التدريبية للأسبوع الـ21 وتتضمن دورتين تدريبتين هما " أساسيات الحاسب الآلي والأوفيس، ومنظومة التخطيط المحلي المتطورة ومتابعة تنفيذ المشروعات و يستفيد منها 106 متدربين " .
وعلى جانب آخر، احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة بتخريج 131 متدرباً اجتازوا (5) دورات تدريبية وهي دورة مؤشرات قياس الأداء الحكومي وتطبيق موازنة البرامج والأداء، وتنمية القدرات الشخصية والقيادية، ودورة التخطيط الاستراتيجي، بالإضافة إلى دورتي أساسيات تطوير البرامج والتطبيقات الإلكترونية، واللغة الانجليزية مستوى متوسط.
 

ترشيحاتنا

كيروش يشترط تعافي السولية التام للدفع به أمام نيجيريا

فرمان كارتيرون .. تصعيد الناشئ محمد طارق للتدريب مع الفريق الأول

الصحفيين: فتح باب الحجز لـ دورة "أساليب التفكير" بـ أكاديمية ناصر العسكرية

السعودية.. الداخلية تعلن عقوبات قاسية لمخالفي أنظمة الحج

نشرة المرأة.. نصائح لمرضى الجيوب الأنفية.. طريقة تنظيف الكوارع.. وأغذية تمنحك الطاقة ولا ترفع السكر فى الدم

أخبار البرلمان | 5 امتيازات لأساتذة الجامعات بالقانون الجديد ..3 حالات للتسجيل بالشهر العقاري بدون تسلسل للملكية المسجلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل وفاتها .. مها أبو عوف تكشف لغز مقتل زوجها عمر خورشيد

سبب وفاة مها أبو عوف و تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها.. خاص

كارتيرون يمنح الزمالك مهلة 24 ساعة قبل فسخ تعاقده

ارتفاع أسعار الأسماك 10%.. والشعبة تحدد موعد الانخفاض |تفاصيل

وفاة مها أبو عوف| تفاصيل الساعات الأخيرة فى حياتها وآخر كلماتها وموعد الجنازة

قصة فيلا مها أبو عوف المسكونة.. عاشت 45 سنة مع عفريت يهودي|صور

فرمان جديد.. الزمالك يزيل لافتة محمد صلاح لاستبدالها باسم نجم سابق| شاهد

مصرع عامل صعقا بالكهرباء خلال مروره بجوار عمود إنارة بالجيزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

20 صورة من جنازة الراحلة مها أبو عوف

قصة فيلا مها أبو عوف المسكونة.. عاشت 45 سنة مع عفريت يهودي|صور

بعد رحيلها.. معلومات لا تعرفها عن مها أبو عوف وأبرز أعمالها الفنية

بحضور الفريق محمد فريد| مدبولي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة"

فيديو

فيديوجراف.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة مها أبو عوف

جوزي بيهزر مع أمي بألفاظ بذيئة.. رد قوي من مبروك عطية

بسنت ضحية الابتزاز الإلكتروني.. ضبط المتهمين ومواجهتهم

سيارة نقل بمقطورة.. فيديوجراف تفاصيل حادث الطريق الدائري الأوسطي

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

محمود دياب

شاهد القبر وحجر الافتتاح

د. محمد مبروك

علي لوز في حياتنا

نهال علام

منتدى شباب العالم

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

إبراهيم شعبان

الطقس السيئ.. حكاية 2022

اﻟﻤﺰﻳﺪ