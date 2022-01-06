التنمية المحلية: دورة تدريبية لرفع مهارات العاملين "بمشروعك" الأسبوع المقبل

يستفيد منها 54 متدربا..

قال محمود شعراوي وزير التنمية المحلية إن مركز التنمية المحلية بسقارة ينظم الأسبوع المقبل دورة تدريبية لتنمية مهارات المديرين والعاملين بالمشروعات الصغيرة ومكاتب مبادرة (مشروعك) بالوزارة والمحافظات يستفيد منها 54 متدرباً.

وأكد وزير التنمية المحلية -في بيان اليوم- أن مبادرة مشروعك تتواجد من خلال 260 مقرا على مستوى 27 محافظة مصرية لنشر فكر العمل الحر بين الشباب، وعدم انتظار العمل الحكومي، واستثمار طاقات الشباب وقدراتهم وأفكارهم الابتكارية، في تنفيذ "المشروعات الصغيرة والمتوسطة"، لتكون بداية لمستقبل جاد وناجح ويصبح هؤلاء الشباب نواة لجيل جديد من رجال وسيدات الأعمال.

وأوضح أن هدف المبادرة هو إحداث تنمية اقتصادية محلية على مستوى كل محافظات مصر على مستوى النجوع والقرى والمدن ودفع عجلة الاقتصاد وتوفير وتشغيل أهلنا في المحافظات المصرية.

وأشار إلى أن مبادرة " مشروعك " ساهمت في تسهيل إجراءات بدء إقامة المشروعات الجديدة، ومساهمته في إصدار التراخيص المؤقتة والموافقات، وتبسيط الإجراءات، وتقديم المعاملة الضريبية المبسطة للمشروعات المتناهية والصغيرة والمتوسطة.

وفي ذات السياق، أشار محمود شعراوى إلى استمرار مركز التنمية المحلية بسقارة في تنظيم دوراته التدريبية للأسبوع الـ21 وتتضمن دورتين تدريبتين هما " أساسيات الحاسب الآلي والأوفيس، ومنظومة التخطيط المحلي المتطورة ومتابعة تنفيذ المشروعات و يستفيد منها 106 متدربين " .

وعلى جانب آخر، احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة بتخريج 131 متدرباً اجتازوا (5) دورات تدريبية وهي دورة مؤشرات قياس الأداء الحكومي وتطبيق موازنة البرامج والأداء، وتنمية القدرات الشخصية والقيادية، ودورة التخطيط الاستراتيجي، بالإضافة إلى دورتي أساسيات تطوير البرامج والتطبيقات الإلكترونية، واللغة الانجليزية مستوى متوسط.

