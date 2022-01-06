مصطفى بكري : كلمة الرئيس السيسي بقداس عيد الميلاد تؤكد المحبة في الجمهورية الجديدة..فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، باحتفالية قداس عيد الميلاد المجيد بالكاتدرائية، تدل على أن الجمهورية الجديدة جمهورية السلام وليست الغشم وجمهورية المحبة وليست العداء.

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار” عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، ان مصر دولة تبنى الامل والسلام ولسنا أبدا دعاة حروب.

وتابع أن مصر دولة تقدر العلم وتسعى لتطوير العلم خلال الفترة القادمة، مؤكدا أن زيارة الرئيس السيسي للكاتدرائية تمثل مؤشر هام، وتدل على وحدتنا وان المصريين في خندق واحد.

الرجال معروفين فى الأزمات

وأشار مقدم برنامج حقائق وأسرار إلى أن كلام الرئيس على تواضروس الثانى وان الرجال معروفين فى الأزمات، خاصة بعد مقولة تواضروس وقت الأزمة “وطن بلا كنائس أفضل من كنائس بلا وطن”.