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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم .. قطع المياه لمدة 8 ساعات ببعض المناطق بالجيزة

مياه الشرب
مياه الشرب

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب بالجيزة ، بقطع مياه الشرب عن مناطق: ( كفر غطاطي - حدائق الأهرام القديمة - شارع فيصل من اللبيني للمنصورية ومتفرعاته - كوم بكار- عزبة جبريل - كفر نصار ) لمدة 8  ساعات وذلك اعتباراً من الساعة الثانية عشر مساء اليوم الجمعة  وحتى الساعة الثامنة صباح يوم غد السبت.


وأرجعت الشركة سبب انقطاع المياه إلي أعمال تنفيذ المشروع القومي لمترو الأنفاق بمحافظة الجيزة ، الأمر الذي يتطلب خفض منسوب خط المياه قطر ٦٠٠ مم بطريق المنصورية. 

قطع مياه الشرب عن مدينة كفر شكر 4 ساعات.. اعرف المواعيد

غداً..قطع مياه الشرب عن مركز أبوتشت في قنا


وستقوم الشركة بتوفير سيارات مياه محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك فى الأماكن المتأثرة وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من أى تليفون أرضى...

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