أستون مارتن فانتاج RS تستعرض قوتها على الحلبة بمحرك V12 | صور

قدمت شركة السيارات البريطانية الفاخرة أستون مارتن في نهايات عام 2021 معاينة لمحرك V12 القوي والذي أقترب من العودة إلى طراز فانتاج بعد الإعلان التشويقي الذي نشرته الشركة وأظهر زئير محرك الـ 12 أسطوانة.

تجدر الإشارة إلى أن شركة صناعة السيارات البريطانية قد أكدت أن خلفاء طرازي فانتاج و DB11 الحاليين سيكونون كهربائيين بالكامل، وستصل الإصدارات الأولى من هذه السيارات في عام 2025.

وبينما يجري بالفعل تطوير السيارات الكهربائية الجديدة، فإن أستون مارتن هي أيضاً في مرحلة الاختبار النهائية لسيارتها فانتاج التي تعمل بمحرك V12 رصدته العدسات التجسسية ويتم اختبارها بنموذجاً أولياً في حلبة نوربورغرينغ.

تشير التقارير الصحفية أن سيارة استون مارتن فانتاج V12 ستحمل الشارة حلفاً لسيارة RS ، ويعرض النموذج الأولي المعروض هنا بعض الاختلافات عن سيارة أستون مارتن فانتاج الحالية، بما في ذلك مداخل الهواء على حافة غطاء المحرك وفتحات الفرامل الأمامية الإضافية على المصد ويبدو أن اللفافة السفلية تحصل على حواف أكثر حدة، وتم إخفاء تفاصيل الواجهة الأمامية لتبدو أكثر غموضاً.

جاءت سيارة استوتن مارتن فانتاج من الخلف بمشاعل ممتدة على الرفارف تضيف وقفة أوسع لسيارة الكوبيه، ويتم وضع العادم في المنتصف أيضاً، ويبدو الجزء الخلفي بأكمله عبارة عن عنصر واحد لأن فتحات العادم في الزاوية الخارجية للمصد لا تزال في مكانها المعتاد، ولم رؤية الجناح الضخم الموجود في النموذج الأولي حتى الآن.

ما تزال المعلومات المحددة حول محرك V12 الخاص بسيارة استوتن مارتن فانتاج نادرة على الرغم من أننا لن نتفاجأ إذا كان صانع السيارات البريطاني سيستخدم محرك التيربو المزدوج سعة 5200 سي سي يولد قوة تصل الى 630 حصاناً (470 كيلوواط) في طراز DB11 أو قوة تصل الى 715 حصان (533 كيلوواط) في طراز DBS.

لم يتم تحديد موعد الإطلاق الدقيق لسيارة أستون مارتن فانتاج V12 RSحتى الآن، لذلك نعتقد أننا سنشهد المزيد من صور النماذج الأولية الاختبارية في الأسابيع القادمة.