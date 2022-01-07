للعلاج الصحيح .. اكتشف أسباب السعال عند الأطفال

تساعد معرفة أسباب السعال عند الأطفال في علاجهم بالطريقة الصحيحة التى تناسب حالتهم كما تساهم في حمايتهم من الاصابة به من خلال تجنب تعرضهم لها.



عادة ما يكون السعال علامة على أن جسم طفلك يحاول التخلص من مادة مهيجة ونعرض لكم أسباب السعال الشائعة وفقا لما جاء في موقع “ webmd”:

نزلات البرد و الانفلونزا وخناق يمكن للجميع أن يؤدي إلى السعال العالقة للأطفال وتميل نزلات البرد إلى التسبب في سعال حاد خفيف إلى متوسط ​​؛ و الانفلونزا لذلك، سعال جاف شديد في بعض الأحيان ولا تُعالَج هذه العدوى الفيروسية بالمضادات الحيوية ولكن يمكن إدارتها بأدوية أخرى.

حمض ارتجاع قد تشمل الأعراض عند الأطفال السعال والقيء أو البصق المتكرر وطعم سيئ في الفم والشعور بالحرقان في الصدر المعروف باسم حرقة القلب لذلك قم بإزالة الأطعمة المحفزة من نظامهم الغذائي (غالبًا الشوكولاتة والنعناع والأطعمة المقلية والحارة والدهنية والكافيين والمشروبات الغازية)و تناول الطعام قبل النوم بساعتين على الأقل والوجبات أصغر.

قد يكون من الصعب تشخيص الربو لأن الأعراض تختلف من طفل لآخر، لكن سعال الصفير ، والذي قد يزداد سوءًا في الليل ، هو أحد العلامات العديدة وقد يكون الآخر سعالًا يظهر مع زيادة النشاط البدني أو أثناء اللعب ويعتمد علاج الربو على أسبابه وقد يشمل تجنب مسببات مثل التلوث أو الدخان أو العطور.

يمكن أن تسبب الحساسية أو التهاب الجيوب الأنفية سعالًا مستمرًا بالإضافة إلى حكة في الحلق أو سيلان الأنف أو عيون دامعة أو التهاب الحلق أو طفح جلدي ومنها بعض الطعام وحبوب اللقاح ووبر الحيوانات الأليفة والغبار.

السعال الديكي: يتميز بسعال متتالي، متبوعًا بشهيق له صوت "ديكي"ويمكن أن تشمل الأعراض الأخرى سيلان الأنف، والعطس، و حمى منخفضة و السعال الديكي مُعدٍ ولكن من السهل الوقاية منه بلقاح ويعالج السعال الديكي بالمضادات الحيوية .



أسباب أخرى لسعال الأطفال

قد يسعل الطفل أيضًا بسبب العادة والتعود بعد إصابته بالسعال ، أو بعد استنشاق جسم غريب مثل الطعام أو لعبة صغيرة ، أو بعد التواجد حول المهيجات مثل التلوث من السجائر أو دخان الموقد.