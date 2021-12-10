السعال الديكى عند الأطفال ومضاعفاته

يعد السعال الديكي هو عدوى بكتيرية شديدة العدوى يمكن الوقاية منها باللقاحات. لذلك ، تأكدي من اتباع جدول التطعيم الخاص بطفلك والحفاظ على معايير النظافة المثلى. إذا استمر إصابة الطفل بالعدوى ، فإن مفتاح الشفاء الآمن هو الاكتشاف في الوقت المناسب وبدء العلاج.

وفقا لموقع بولد سكاى الهندى يعد السعال الديكى من اكثر المراض المزعجة التى تصيب الأطفال ويمكن اكتشافه مبكرًا وعلاجه بالمضادات الحيوية والرعاية المنزلية المناسبة.

فيما يلي بعض النصائح البسيطة لرعاية طفلك في المنزل:



-احتفظي بطفلك في غرفة جيدة التهوية ودافئة بشكل مريح.



-أعطيه الأدوية ، مثل المضادات الحيوية ، كما هو موصوف من قبل الطبيب ، لا تعطي أي أدوية للسعال ما لم يوجهك طبيبك.



-حافظي على منزلك خاليًا من الدخان والغبار والأبخرة الكيميائية لضمان عدم تفاقم السعال.



-خففي الاحتقان باستخدام مبخر الرذاذ البارد. تأكدي من تنظيف المبخر جيدًا قبل الاستخدام وبعده.



-شجعي طفلك على الحفاظ على نظافته عن طريق غسل اليدين بشكل متكرر باستخدام الماء والصابون وتغطية فمه بمنديل أثناء السعال والعطس.



-امنحيه الكثير من الفواكه والسوائل الطازجة والمرطبة ، مثل الماء والحساء والعصائر الطازجة الغير المحلاة لمنع الجفاف.



-شجعي طفلك على تناول وجبات صغيرة متكررة لتجنب القيء.



-إن العناية المناسبة واتباع دورة العلاج يساعد معظم الأطفال على التعافي من السعال الديكي بسهولة نسبية.

ومع ذلك ، يمكن أن يصبح السعال الديكي خطيرًا في بعض الحالات التي تتطلب دخول المستشفى. في مثل هذه الحالات ، إذا كان الطفل لا يتنفس بشكل صحيح ، فقد يحتاج إلى جهاز التنفس. أيضًا ، إذا كانوا يعانون من الجفاف أو لا يأكلون بشكل صحيح ، فسيحتاجون إلى سوائل وريدية.





مضاعفات السعال الديكي عند الأطفال



إذا تأخر العلاج ، فقد تتفاقم أعراض السعال الديكي وتسبب مضاعفات ، مثل:



الالتهاب الرئوي الجرثومي

توقف التنفس

تشنجات ونوبات ناتجة عن التهاب الدماغ

ومع ذلك ، من المرجح أن تحدث معظم هذه المضاعفات أكثرعند الأطفال والسبب في ذلك هو نظام المناعة غير الناضج.





الوقاية من السعال الديكي عند الأطفال



التطعيم ضد السعال الديكي هو أفضل طريقة لمنع حدوثه. بشكل عام ، يتم إعطاء لقاح السعال الديكي للأطفال بشكل روتيني في الأشهر الـ 12 الأولى من الحياة. ومع ذلك ، فإن اللقاحات ليست فعالة بنسبة 100 في المائة ، وقد يستمر إصابة الأطفال بالعدوى ، على الرغم من أن التأثير سيكون أقل حدة.

