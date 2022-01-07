عضو بالشيوخ: كلمة الرئيس السيسي تؤكد إيمانه الحقيقي بالمواطنة والمساواة

أكد فرج فتحي فرج، أمين سر لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تتكرر كل عام تؤكد أن مصر يحكمها رئيس يؤمن ايمان حقيقي بفكر المواطنة ومساواة جميع المواطنين في الحقوق والواجبات، فضلا عن حرصه على ترسيخ الوحدة الوطنية بين نسيجي الأمة.

وأضاف "فرج"، أن كلمة الرئيس السيسي، التي ألقاها بمناسبة قداس عيد الميلاد المجيد، تؤكد الكثير من المعاني السامية ورسالة لكل صاحب فكر متطرف، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية دولة تحترم كل الأديان ولا مكان فيها للتطرف الفكري.

وأشاد أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، بمطالبة الرئيس السيسى المصريين بالانتباه لمحاولات البعض مثمناً حديث الرئيس عن الجمهورية الجديدة ووصفه لها بأنها جمهورية الحلم والأمل.. جمهورية العلم والعمل، الجمهورية القادرة وليست الغاشمة، المسالمة ولست المستسلمة، الجمهورية دى هانبنيها مع بعض وأن اى تحدى او اى صعاب تهون لو احنا كلنا دائما على قلب رجل واحد، كلنا مع بعض".

وتقدم "فرج"، بالتهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى ولجميع المصريين بمناسبة احتفالات مصر بعيد الميلاد المجيد، معرباً عن ثقته التامة فى قدرة مصر بقيادة الرئيس السيسي على الاستمرار فى تحقيق الانجازات والمشروعات القومية الكبرى فى جميع انحاء البلاد.