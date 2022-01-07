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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يحسن صحة الكبد.. اكتشف فوائد تناول القرنفل مع الشاي

القرنفل
القرنفل

القرنفل من أبرز الأعشاب التي تحتوي على قيمة غذائية وصحية عاليا جدا فهو يحسن الصحة العامة ويحمى من تكون خلايا السرطان وتسكين الألم.

وبعض الأشخاص يقومون بإضافة بعض حبات القرنفل على المشروبات المفضلة وفى مقدمتها الشاي ولهذه العادة فوائد كثيرة للصحة والجسم.

نكشف لكم فوائد القرنفل مع الشاي الأسود ووفقا لما جاء في موقع “ healthline ”.

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القيمة الغذائية للشاي مع القرنفل

الألياف والمنجنيز وفيتامين ك ونسبة عالية من مضادات الأكسدة بالإضافة إلى احتوائه على العديد من الفيتامينات والمعادن المهمة، فإن القرنفل غني بمضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تسهم في تطور الأمراض المزمنة ويحتوي القرنفل على مركب يسمى الأوجينول وفي تحسين صحتك العامة.

يحمي من السرطان
المركبات الموجودة في القرنفل قد تساعد في الحماية من السرطان ووجدت إحدى الدراسات التي أجريت على أنبوب الاختبار أن مستخلص القرنفل ساعد في وقف نمو الأورام وعزز موت الخلايا في الخلايا السرطانية، وزيت القرنفل تسببت في موت الخلايا في 80٪ من خلايا سرطان المريء وقد تؤدي الجرعات الزائدة من زيت القرنفل إلى تلف الكبد خاصة عند الأطفال.

تقتل البكتيريا
ثبت أن للقرنفل خصائص مضادة للميكروبات مما يعني أنه يمكن أن يساعد في وقف نمو الكائنات الحية الدقيقة مثل البكتيريا، وزيت القرنفل الأساسي قتل ثلاثة أنواع شائعة من البكتيريا منها الإشريكية القولونية بالاضافة الى تعزيز صحة الفم .


يحسن صحة الكبد
تظهر بعض الدراسات أن القرنفل والمركبات التي تحتويها قد تساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي وحماية الكبد من الامراض ولكن الافراط يسبب بعض الأضرار.

تنظيم نسبة السكر في الدم
تظهر الأبحاث أن المركبات الموجودة في القرنفل قد تساعد في السيطرة على نسبة السكر في الدم وتحسين الأنسولين هو هرمون مسؤول عن نقل السكر من الدم إلى الخلايا ويجب ان يكون ذلك مع نظام غذائي متوازن.


 صحة العظام
كتلة العظام المنخفضة هي حالة يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بهشاشة العظام، مما قد يزيد من مخاطر الكسور والكسور وثبت أن بعض المركبات الموجودة في القرنفل تساعد في الحفاظ على كتلة العظام في الدراسات التي أجريت على الحيوانات كما أن القرنفل غني بالمنجنيز وهو معدن يشارك في تكوين العظام ويحافظ عليها .

يقلل من تقرحات المعدة
تشير بعض الأبحاث إلى أن المركبات الموجودة في القرنفل يمكن أن تساعد في علاج قرحة المعدة، وهي تقرحات مؤلمة في بطانة المعدة أو الاثني عشر أو المريء.

وجدت دراسة حيوانية أخرى أن مستخلص القرنفل ساعد في علاج قرحة المعدة وأظهر آثارًا مشابهة لتلك الموجودة في العديد من الأدوية المضادة للقرحة إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات حول تأثيرها على البشر.

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