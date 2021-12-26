فوائد مذهلة.. دراسة تنصح بإضافة نوع من المكسرات إلى الشاي

كشفت دراسة جديدة أن شرب الشاي يساعد على التركيز وله تأثير إيجابي على الجهاز العصبي، ولكن بإضافة البندق على الشاي تكون فوائده أشمل.

ووفقا لموقع magazin، نصح الخبراء بتناول كوبًا من الشاي بالبندق يوميا، لاحتوائه على زيوت صحية موجودة في المكسرات وخاصة البندق، وله تأثير إيجابي على صحة القلب والأوعية الدموية، كما أنها مفيدة للعناية بالشعر والبشرة.

كما يستخدم هذا الشاي لعمل كمادات للجروح المفتوحة التي تسببها الدوالي، بالإضافة إلى أن هذا الشاي مفيد أيضًا لعلاج البواسير والتهابات المسالك البولية.

فوائد البندق

1- تحسين صحة القلب.

2- تعزيز صحة الدماغ.

3- تقوية الذاكرة.

4- الوقاية من السرطان.

5- علاج البواسير.