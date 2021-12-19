بمناسبة يومه العالمي .. هل الشاي مفيد أم مضر؟ د. محمد غريب يوضح

قال الدكتور محمد غريب استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية ومدرس بجمعية القلب الأمريكية ، إن الشاي له فوائد وله أضرار لافتا إلي أن الأشياء التي يكون لها فوائد اذا زادت عن حدها يصبح لها أضرار .

واضاف محمد غريب خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه " أم بي سي مصر " ، إنه منذ 45 عام كان هناك درس في كتاب القراءة يسمي "المشروب الأسود " وكان يتحدث عن أضرار الشاي، مشيرا إلي أن هناك إحصائية تؤكد أن الشاي بأنواعه هو المشروب رقم 2 بعد الماء في اغلب دول العالم .

واوضح محمد غريب ، إن الشاي له اثأر إيجابية بجميع أنواعه ومنه الشاي " الأبيض " وهناك شاي بالياسمين ويمكن شربة بدون سكر ، لافتة إلي أن الشاي به مواد مضادة للأكسدة وهذا يمنع تصلب الشرايين ويمكن شرب 5 أكواب شاي يوميا ولكن بدون السكر والشاي الأخضر يساعد علي التمثيل الغذائي