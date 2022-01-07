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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

هنأ الأقباط بعيد الميلاد

شوشة: سيناء سلة الغذاء لمصر وإنفاق 650 مليار جنيه بأرض الفيروز

شوسه يقدم التهنية
شوسه يقدم التهنية المسحيين بأعياد الميلاد

زار الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اليوم، مطرانية المسيحيين  بضاحية السلام بالعريش للتهنئة بعيد الميلاد المجيد، وكان فى استقباله والوفد المرافق له، الأنبا قزمان أسقف سيناء الشمالية وعدد من القساوسة ورجال الدين المسيحى.

رافق شوشة، خلال الزيارة، اللواء ممدوح أبو زيد مدير أمن شمال سيناء ، الدكتور حسن عبد المنعم الدمرداش رئيس جامعة العريش وماجد محمد أحمد رئيس مركز ومدينة العريش ، وعدد من القيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة ورجال الدين الاسلامى وممثلى عدد من المجتمع المدنى.
 

وأكد المحافظ، أن الاحتفال بعيد الميلاد هو احتفال لكل المصريين، مقدما التهنئة للمسلمين والمسيحيين بهذه المناسبة، مشيرا إلى زيارة الرئيس أمس لتهنئة الاخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد على مرأى ومسمع من العالم كله .

مفتاحا لكل خير


وأعلن المحافظ، أن محافظة شمال سيناء ستكون كسابق عهدها مفتاحا لكل خير في مصر .. حيث يجري العمل لتصبح سلة الغذاء لمصر كلها من خلال المشروع العملاق بافتتاح محطة معالجة بحر البقر التى توفر يوميا 5.6 مليون مترا مكعبا من المياه لرى وزراعة نحو 600 ألف فدانا بشمال سييناء.

ولفت الى أن ما تم انفاقه على سيناء بلغ 650 مليار جنيها، وأن مشروع حياة كريمة الجارى تنفيذه على مستوى مصر حاليا يتكلف 700 مليار جنيها، وقال إن مصر بخير ومحفوظة من الله وستظل دائما شامخة بمسلميها ومسيحييها ولا فرق بينهم .

وبدوره، أكد الأنبا قزمان أسقف سيناء الشمالية أن عيد الميلاد هو فرحة لكل المصريين، وأنه بداية عام جديد وسعيد على كل المصريين بفضل الله والقيادة الحكيمة للرئيس السيسى، مشيرا الى أن شمال سيناء هى البوابة لمصر ومدخل لكل الخير على أرض مصر، متمنيا أن تستكمل الفرحة بالتقدم في عام جديد للسلام والتنمية على مستوى الجمهورية.

وقال الشيخ محسن أبو القاسم رئيس الادارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية، إنه يتم الاجتماع سنويا فى هذا المكان لتهنئة المسيحيين اخوة الوطن بعيد الميلاد المجيد ، وأن الوطن للجميع .

وأضاف الدكتور ابراهيم جمعة ابراهيم مدير عام الأوقاف، أن الوطن لكل المواطنين على أرضه من مسلمين ومسيحيين ، وأن الاسلام يدعونا الى ذلك، كما أن هناك رابط واحد يربط بين الجميع لينهض الجميع ، ولن يستطيع أحد التفرقة بينهم .

من جهته، أعرب الدكتور حسن عبد المنعم الدمرداش رئيس جامعة العريش عن تهنئته للمسيجيين باسم كل منتسبى الجامعة، قائلا إن الشعب المصرى كله نسيج واحد، وأن جامعة العريش تعد بيت خبرة لكل مشروعات التنمية على أرض سيناء، موجها التحية والتقدير لكل شهداء القوات المسلحة والشرطة الذين لولاهم ما كنا على هذه الأرض الطيبة .

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دعم قطاع الكهرباء بقرى مركز الحسنة في شمال سيناء

القيادات التنفيذية الدينية التهنئة عيد الميلاد

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