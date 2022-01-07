عليه نقوش فرعونية ويعود لعصر رمسيس الثاني.. العثور على حجر أثري في القليوبية

عثر عمال إحدى الشركات الخاصة بأعمال حفر مشروع الصرف الصحي بقرية خلوة البرادعة بالقناطر الخيرية في القليوبية على حجر يشتبه أثري عليه نقوشات فرعونية أثناء أعمال الحفر بالقرية.



وانتقل على الفور عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، إلى موقع العثور على الحجر الأثري ووجه المحافظ اللجنة الأثرية بسرعة نقل الحجر إلى مخزن النيابة العامة بالقناطر الخيرية لإصدار قرار بتسليمه للآثار بعد صدور قرار من الأمين العام لهيئة الاثار المصرية بإيداعه بأحد المخازن المتحفية التابعة للهيئة.



وكلف المحافظ اللواء محمد سالم رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية بتوفير المعدات اللازمة عن طريق الإدارة الهندسية لتوفير الإحتياطات اللازمة خلال نقل الحجر.



وأكدت اللجنة الفنية بمنطقة أثار القليوبية أن الحجر به عدة كتابات منقوشة بالحفر الغائر باللغة المصرية القديمة ويرجح أنها تعود لعهد رمسيس الثاني.



وأضافت اللجنة، أن قرية خلوة البرادعة بالقناطر الخيرية لاتخضع لإشراف المجلس الأعلى للآثار وغير معروفة لدى منطقة آثار القليوبية كمنطقة أثرية.