الكهرباء قضية أمن قومي| مصر تحقق المعجزة خلال 7 سنوات وتصدر الطاقة للعالم

تشهد مصر الحدث العالمي الأبرز، وهو تنظيم منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، والذي يقام في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

بداية منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي، وقد انطلق عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و 2018 و 2019، وكانت البداية في 25 أبريل 2017، عندما عرض مجموعة من الشباب المصري، خلال المؤتمر الوطني للشباب بالإسماعيلية، مبادرتهم لإجراء حوار مع شباب العالم، وعلى الفور استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعلن دعوته لجميع الشباب من مُختلَف دول العالم، ليعبّروا عن آرائهم وعن رؤيتهم لمستقبل أوطانهم وللعالم أجمع.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

الرئيس عبد الفتاح السيسي

وقد عُقد منتدى شباب العالم لأول مرة في نوفمبر 2017، حيث شارك شباب من جميع أنحاء العالم في محفَل دولي ثري وشاب، للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، في حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.

ومنذ ذلك الحين، أصبحت الفرصة متاحة أمام الشباب للتواصل مع كبار صانعي القرار، والتواصل مع شباب واعدين من المنطقة ومن كل أنحاء العالم، عازمين على جعل عالمنا مكاناً أفضل للجميع.

وفي المنتدى، تشارك مجموعة متنوعة من الحضور؛ بما في ذلك رؤساء الدول والحكومات، والقادة الشباب الدوليين، والشباب الملهم في مُختلَف المجالات، والشخصيات الدولية البارزة ومجموعات شبابية من جميع أنحاء العالم.

منتدى شباب العالم

ومن ضمن محاور وورش العمل في منتدى شباب العالم، هو محور الطاقة.

مصر تضئ العالم

انتهجت الدولة المصرية استراتيجية شاملة للنهوض بقطاع الطاقة، في إطار رؤيتها الطموحة للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة وأن تكون منطقة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، مستغلة فى ذلك موقعها الاستراتيجي والثروات الطبيعية التى تتمتع بها وتوافر مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

وكذلك الأصول والبنية التحتية التى تم تطويرها على مدار السنوات السبع السابقة ليشهد هذا القطاع الهام إصلاحات وطفرة غير مسبوقة على صعيد تأمين الإمدادات والاستدامة والإدارة الرشيدة ، وتكثيف الجهود لتنفيذ استكشافات بترولية جديدة.

فضلا عن إنشاء محطات جديدة لتوليد الكهرباء وتنويع مصادر إنتاجها، الأمر الذي انعكس على قدرة مصر فى التغلب على التحديات الكبيرة التى واجهتها فى توفير الطاقة للسوق المحلى خلال مرحلة سابقة، كما يسهم فى دعم عملية التنمية الشاملة فى كافة المجالات.

ويشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي دائماً علي أن قطاع الكهرباء "قضية أمن قومي"، مما ساهم فى الإنجازات التي تحققت في ذلك القطاع، سواء مجالات الإنتاج ونقل وتوليد الكهرباء، ومشروعات الربط الكهربائي، حيث كان لحكمة الرئيس السيسي دور كبير في عقد أفضل الاتفاقات مع شركات الكهرباء العالمية وأهمها (سيمنس)لإنشاء أكبر ثلاث محطات عملاقة لإنتاج الكهرباء.

وواجهت وزارة الكهرباء جميع التحديات التي واجهها قطاع الكهرباء وتطوير المنظومة بالكامل، حيث تم رفع قدرات الشبكة خلال الفترة من نهاية 2014 حتى 2020 ورفع كفاءة وتحديث شبكة توزيع الطاقة في شبكات توزيع الطاقة الكهربائية، كما نجحت مصر فى تحويل العجز فى الكهرباء من 6000 ميجاوات فى عام 2013 / 2014 إلى فائض وصل الى 13000 ميجاوات فى عام 2019 / 2020.

الرئيس عبد الفتاح السيسي

100% نسبة إتاحة الكهرباء فى مصر لجميع الاستخدامات

44 مركزا قفزته مصر في مؤشر جودة إمدادات الكهرباء بتقرير التنافسية العالمية فكانت فى المركز 121 فى عام 2014 وفى عام 2019 أصبحت فى المركز 77.

15.5 نسبة زيادة قيمة صادرات الوقود ففى 2013 /2014 كانت قيمة الصادرات 7.1 مليار دولار وفى عام 2020 .2021 وصلت الى 8.2 مليار دولار.

40 هو ترتيب مصر فى مؤشر تنظيم كفاءة الطاقة بتقرير التنافسية العالمية 2019 وذلك ضمن 141 دولة شملها التصنيف.

5 مراكز قفزتها مصر فى مؤشر التحول فى الطاقة الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى ففى 2018 كانت مصر فى المركز 81 وفى عام 2021 فى المركز 76.

4 مراكز تقدمتها مصر في الترتيب العالمي لإنتاج الغاز وفقا لبريتيش بتروليوم.

فكانت فى المركز الـ 18 فى عام 2014 وفى المركز الـ 14 عام 2020.

محطة كهرباء العاصمة الإدارية

533 مليار جنيه تكلفة مشروعات تم وجار تنفيذها

مشروعات شبكات نقل وتوزيع الكهرباء

تم تنفيذ وجارى الانتهاء من 375 مشروع لشبكات نقل الكهرباء "محطات محولات وخطوط هوائية وأرضية" بتكلفة 70 مليارا و700 مليون جنيه.

شبكات نقل الكهرباء

كما أنه تم تنفيذ وجارى الانتهاء من تطوير شبكات توزيع الكهرباء ومراكز التحكم القومى والعدادات الذكية و تحويل الخطوط الهوائية إلى أرضية بتكلفة 41 مليارا و800 مليون جنيه.

التعاون مع دول الجوار في مجال الكهرباء

تم توقيع عقد مشروع سد ومحطة جوليوس نيريرى لتوليد الطاقة الكهربائية بتنزانيا بتكلفة 2 مليار 900 مليون دولار بقدرة 2115 ميجا وات، يتم تنفيذ المشروع عن طريق التحالف المصرى المكون من شركتى المقاولون العرب و السويدى اليكتريك.

تقوم مصر بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والدول المجاورة من السودان وليبيا والأردن والسعودية، وجارى دراسة مشروع الربط الكهربائي مع قبرص واليونان.

توقيع عقود الربط مع السعودية

مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة التقليدية

تم تنفيذ 48 مشروعا من مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة التقليدية بقيمة إجمالية بلغت 271 مليار جنيه، لإضافة 27 الف 201 ميجا وات، أبرز هذه المشروعات محطات سيمنس الألمانية العملاقة الثلاثة بقدرة 14 ألفا 400 ميجا وات ببنى سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة.

محطة كهرباء البرلس

مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة

تم وجار تنفيذ 17 مشروع طاقة متجددة لإضافة قدرات نحو 5303 ميجاوات من الطاقة المتجددة "الرياح والطاقة الشمسية والطاقة المائية" بتكلفة 51. 8 مليار جنيه وجار تنفيذ مشروعات طاقات متجددة بتكلفة 92.3 مليار جنيه

أبرز المشاريع

محطات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح محطة إنتاج الكهرباء من جبل الزيت 4 محطات بإجمالى قدرات 500 ميجاوات بتكلفة 9.8 مليار جنيه.

محطات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية "مجمع إنتاج كهرباء بنبان تم تنفيذ مشروع إنتاج الكهرباء بإجمالى قدرات 1465 ميجاوات تكلفة 35.2 مليار جنيه".

محطات إنتاج الكهرباء من الطاقة الكهرومائية "محطة إنتاج كهرباء كهرومائية بإجمالى قدرات 1465 ميجاوات تكلفة 1.7 مليار جنيه".

الطاقة الجديدة والمتجددة

مؤشرات عامة