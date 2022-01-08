سويسرا مصر.. شاهد سحر وجمال سانت كاترين بعد ذوبان الجليد

سانت كاترين بعد ذوبان الجليد ..تتحول لسويسرا مصر بحيرات وشلالات مياه في الجبال و الوديان

بعد ذوبان الجليد الذي سقطت علي جبال ووديان سانت كاترين الاسبوع الماضي تحولت المدينة إلي ما يطلقون عليه سكان سانت كاترين " سويسرا مصر " حيث أصبحت المدينة مليئة بالبحيرات شلالات المياه المنحدرة من الجبال بعد ذوبان الثلوج .

حصل موقع "صدي البلد" الاخباري علي صور البحيرات وشلالات المياه المتساقطة من الجبال ، حيث كونت مياه ذوبان الثلوج بحيرات وشلالات مياه في وديان الاربعين و التلعة وفرش آليا ووادي جبال مما ادي لانتعاش الحركة السياحة و السفاري في الوديان و التخييم بجوار البحيرات وشلالات المياه .



وقال رمضان الجبالي حامل مفتاح دير سانت كاترين واحد حراسه ان مياه الثلوج جعلت من سانت كاترين سويسرا أخري أكثر جمالا والمناظر الخلابة التي نشرت من عشاق سانت كاترين علي مواقع التواصل الاجتماعي جذبت السياح إليها وأصبحت الثلوج والامطار من مقومات السياحة في مدينة سانت كاترين.

وأضاف الشاب صالح عوض من أبناء قبيلة مصور محترف المناظر الطبيعية بسانت كاترين أنه شباب البدو يحاولون بالامكانيات المتواضعة والتصوير عبر كاميرات التليفونات المحمولة الترويج لمدينة سانت كاترين في تلك الأجواء الرائعة التي لا توجد إلا في المدينة المقدسة سانت كاترين واقترح عوض عمل فيلم تسجيلي لسانت كاترين باسم " سويسرا مصر " .



ومن جانبه أكد اسماعيل حطب مدير محمية سانت كاترين أن ذوبان الثلوج يعم بالخيرات علي كل محمية سانت كاترين الطبيعية حيث تنموا الاعشاب الطبيعية والعطرية و تترعرع في تلك الأجواء علاوة أن ذوبان الثلوج يملأ الخزان الجوفي الآبار بشكل أفضل من الأمطار والثلوج مشيرا إلي أن الثلوج فائدة كبيرة للحياة البرية في محمية سانت كاترين .



وكانت صنعت الثلوج التي سقطت علي جبال سانت كاترين اجمل لوحة فنية للطبيعة وأصبحت الجبال والوديان معرض فني من صنع الخالق العظيم فمازالت الثلوج تغطي مساحات كبيرة من جبال ووديان سانت كاترين منذ السبت الماضي وتذوب تدريجيا هذه الثلوج مكونه بحيرات وشلالات مياه في كل أنحاء والرجاء مدينة سانت كاترين لتصنع مناظر طبيعية غاية في الروعة.



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