عيد الطبيعة.. الثلوج تكسر جبال سانت كاترين وفرحة عارمة بين الأهالي

اكتست جبال مدينة سانت كاترين باللون الابيض الجليدي منذ أمس بعد تساقط الثلوج علي كل أنحاء المدينة والذي لم يستمر طويلا على الأرض والوديان والطرق بسبب الشمس المشرقة التى سطعت اليوم، إلا أن الثلوج استمرت أكثر علي قمم الجبال خاصة سانت كاترين وجبل موسي .



وقال رمضان الجبالي حامل مفتاح دير سانت كاترين أن الجليد سرعان ما ذاب الجليد مع طلوع شمس اليوم المشرقة ولكنه استمر علي قمم الجبال مشيرا إلي أن الذوبان للمياه الجوفية والزراعة والحياة البرية

وقد عمت الفرحة بدو مدينة سانت كاترين نتيجة تساقط الثلوج بكثافة والتي انتشرت علي بكثافة علي قمم الجبال وفي جميع أنحاء المدينة المقدسة والتي بدأت مضيئة من بعيد .



وقال الشيخ حميد ابو غلبة من بدو قبيلة الجبالية إن الثلوج بدأت تسقط بكثافة علي جميع أنحاء المدينة مشيرا إلي أنه من المتوقع أن تكون الثلوج أكثر كثافة من السنوات الماضية .



وقال الشاب صالح عوض من شباب مدينة سانت كاترين أن موسم الثلج يعتبره بدو سانت كاترين عيد الطبيعة الخلابة لسانت كاترين ويخرج الجميع لالتقاط الصور التذكارية للثلوج التي تلتحم مع الطبيعية الجبلية لسانا كاترين وتصنع لوحة فنية رائعة



وكانت تعرضت مدن جنوب سيناء لموجة الطقس المتقلب والذي عقبه سقوط أمطار وثلوج وسيول في عدد من مدن جنوب سيناء .

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الثلج

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