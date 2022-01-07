المفتى: القرآن الكريم احتفى بعيسى وأمه مريم عليهما السلام

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن الفتاوى التي تحرم تهنئة إخوتنا المسيحيين بميلاد السيد المسيح عليه السلام هي فتاوى قد عفى عليها الزمان.

وأضاف علام خلال حواره مع برنامج “نظرة” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الاعلامى حمدى رزق، أن القرآن الكريم احتفى بعيسى وأمه مريم عليهما السلام، وعلينا أن نحتفي بالسيدة مريم عليها السلام".

أبواب البر

وأضاف مفتى الجمهورية،أن تهنئة إخوتنا المسيحيين بميلاد السيد المسيح، من أبواب البر الذي أمرنا الله به، لافتا إلى أن المؤسسات الدينية المصرية تتبادل التهنئة فى المناسبات المختلفة.

وأوضح شوقى علام أن أن مشاركة شركاء الوطن في أعيادهم ومناسباتهم وتبادل الفرحة معهم هي من قبيل السلام والتحية وحسن الجوار.