لمحبي الطرازات الكلاسيكية.. سيارة 850Ci BMW.. نادرة وأنيقة | فيديو

اكتسبت السيارات المعدلة شعبية جارفة مؤخراً حول العالم وتسبب ذلك في زيادة وانتشار الشركات المتخصصة في تعديل السيارات حيث يميل العملاء دائماً لطلب المزيد من القوة والتميز والاختلاف عن غيرهم خاصة أصحاب السيارات الإنتاجية.

تتميز السيارات المعدلة بأنها أكثر فئة ملفتة للنظر وتلقى طلباً كبيراً وسط فئات السيارات المعدلة بصفة عامة، ولكن أحياناً يرفض البعض التعديلات الثقيلة على النماذج الشهيرة من الماضي، حيث يرغبون في رؤية هذه الكلاسيكيات في شكل أصلي بالكامل وفي أفضل حالة ممكنة لكن كل قاعدة لها إستثناء وفي هذه الحالة يأتي هذا الإعفاء في شكل الجيل الأول المعدّل بشكل خطير من سيارة BMW 8 Series.

نشرت قناة Driving Cody على موقع الفيديو الشهير يوتيوب مقطع جديد يعرض تفاصيل هيكل السيارة الكلاسيكية المميزة 850Ci BMW بحالة ممتازة، قد يبدو الأمر مبالغاً فيه بعض الشيء، لكن في النهاية ستبدأ في الإعجاب به وهذا ما حدث لنا عندما رأينا السيارة لأول مرة من خلال الفيديو.

تم إنتاج ما يقارب 1250 سيارة فقط من سيارة 850Ci BMW وتم تحويل إحدى هذه السيارات النادرة نسبياً إلى وحش خارق بهيكل عريض نسبياً من قبل مالكها الجديد في الفيديو، حيث أوضح أنه أراد أساساً بناء أول سيارة من طراز 850Ci بهيكل عريض ذو طابع هجومي في العالم، ويظهر المشروع بجودة رائعة.

يتضمن الطراز العريض من سيارة 850Ci BMW إحكاماً مطاطياً بين ألواح الهيكل الجديدة والأصلية، وتظهر التماذج الرائع بين مكونات الهيكل الإنتاج الممتاز بجودة قريبة من جودة إنتاج المصنع الأصلية، وجميع فجوات التفاصيل الدقيقة.

جاءت المقصورة الداخلية لسيارة 850Ci BMW أصلية تماماً تقريباً، وذلك على الرغم من وجود تعديلات صغيرة مثل عجلة القيادة المخصصة وحوامل الأكواب والجلد الأحمر، والتي أحدثت فرقاً كبيراً.

تغير شئ واحد في سيارة 850Ci BMW وهو ناقل الحركة الذي يحتوي على علبة تروس أوتوماتيكية ذات 5 سرعات.