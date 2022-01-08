الزراعة تفتح باب الاشتراك في معرض زهور الربيع الـ89.. تفاصيل

قال المهندس محمد عبد المنعم، رئيس الإدارة المركزية للتشجير بوازارة الزراعة، إن معرض زهور الربيع يعد من أقدم المعارض الموجودة في الشرق الأوسط، ويتم إقامته إما في فبراير أو مارس وقت الربيع .

وأضاف محمد عبد المنعم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" والمُذاع على فضائية " دي أم سي"، أنه من شروط الاشتراك في المعرض، أن يتوجه المشترك إلى حديقة الأورمان ويقوم بملئ الاستمارة المخصصة للالتحاق بالمعرض.

وأكد " عبد المنعم "، أنه من المهم أن يلتزم المشترك بجميع الإجراءات الاحترازية لمنع الإصابة بفيروس كورونا المستجد ، متابعًا أن اليوم تم فتح باب الاشتراك ونحن في استقبال المشاركين .

وتابع ، أن العام الماضي شارك في المعرض 223 عارضا، لافتًا إلى أن هذا العام يمكن أن يزيد العدد مقارنة بالعام الماضي .



