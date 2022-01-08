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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

زراعة الشرقية تُنفذ مدرسة حقلية إرشادية عن زراعة محصول بنجر السكر

ندوة زراعة الشرقية
ندوة زراعة الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة لتعريفهم بأهمية إستخدام أحدث الأساليب العلمية في الزراعة لتحقيق أعلى إنتاجية وتحقيق الإكتفاء الذاتي بما يُساهم في زياده الدخل القومي.

أضاف المحافظ أن المحافظة تقوم بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للإرتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين ، وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم لتحسين وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية من خلال توفير الأسمدة والبذور الجيدة للمحاصيل الزراعية وكذلك تكثيف نشاط المرشدين الزراعيين لتوعية المزارعين بالطرق الحديثة في الزراعة والري.

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وفي هذا الإطار أشار المهندس علي لاشين وكيل وزارة الزراعة إلى قيام إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية بتنفيذ مدرسة حقلية إرشادية عن زراعة محصول بنجر السكر بقرية صان القبلية التابعة لرئاسة مدينة صان الحجر في حضور الدكتور أيمن عبد الرازق رئيس معهد بحوث المحاصيل السكرية والمهندس محسن سويلم مسؤول المحاصيل السكرية بالمديرية وعدد من المزارعين والمرشدين الزراعيين لافتاً إلى أن الهدف من تنفيذ المدرسة الحقلية هو تعريف المزارعين والمرشدين الزراعيين بأهم المعاملات الزراعية عند زراعة البنجر من حرث وتسوية وتخطيط مع ضرورة الإلتزام بالكثافة النباتية عند الزراعة وكذلك أهم الأمراض التي تصيب الجذور وأسباب موت البادرات الزراعية وطرق تفادى كل هذه المشكلات.

أشاد المزارعون بدور مديرية الزراعة في تنظيم تلك الندوات الإرشادية لتوعيتهم بكيفيه إستخدام أحدث الأساليب العلمية في الزراعة وتحقيق أعلى إنتاجية للمحاصيل الزراعية.

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