رسالة سلام .. الطائفة الإنجيلية تكشف تفاصيل شعار احتفالية عيد الميلاد

قال القس أندريا زكي رئيس الطائفة الإنجيلية ، إن الكنائس المحلية فى جميع نواحى الجمهورية تحتفل ب ليلة رأس السنة ثم تقوم الكنائس الإنجيلية بتنوع الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد وعدد كبير منهم يحتفلون فى مساء 6 يناير أما الطائفة الإنجيلية تحتفل فى مساء 5 يناير .



وأوضح القس أندريا زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، خلال تقرير خاص ببرنامج صباحك مصرى والمذاع عبر فضائية mbc مصر ، أن الاحتفال بعيد الميلاد المجيد يكون فى الاسبوع الأول من شهر يناير ولابد الاحتفال به قبل يوم 7 يناير .



وأشار القس أندريا زكي رئيس الطائفة الإنجيلية ، إلى أن الرسالة التى تم الاحتفال بها فى عيد الميلاد المجيد عنوانها " ميلاد المسيح فى مجتمع المخاطر رسالة سلام " ، لافتا إلى أن علاقة الكنائس فى مصر فى أفضل مراحلها بالوقت الحالى وهناك تفاهم واحترام بين القادة الدينين ويكنون كافة الاحترام والتقدير للبابا تواضروس الثانى ، والبطريرك إبراهيم اسحاق والذى يعدون قيادات حكيمة ، منفتحة والتى تلعب دورا فى خلق مناخ من المودة وقبول الآخر ، التعددية .