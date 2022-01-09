عاجل
أمطار رعدية خفيفة على هذه المناطق.. تعرف على طقس السعودية اليوم أخبار الرياضة .. جدول مباريات كأس أمم أفريقيا.. شريف إكرامي يثير الجدل بتصريحات نارية .. محمد صلاح يطالب الزمالك بإزالة لافتته من النادي نظر دعوى عدم دستورية المادتين 39 و60 من قانون البناء الموحد أخبار التوك شو| وزيرة التضامن: محمد الأمين حاول التواصل معي لكني رفضت.. رسائل مهمة من أحمد موسى إلى أهالي الحي السادس بمدينة نصر.. وتطورات إصابات كورونا في منتخب مصر جودة منتجات وأسعار مناسبة.. معرض ديارنا للأثاث والحرف اليدوية يجذب المواطنين بالمنيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانى:إحالة قانون الشهر العقارى المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب لإعادة مناقشته

مجلس النواب
مجلس النواب

كشف النائب عاطف المغاورى ، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، أن مجلس النواب أحيل إليه قانون الشهر العقارى المقدم من الحكومة ، والذى كان له تداعيات منذ فترة كبيرة بعد وجود جدل حول إمكانيه تطبيقه وتأجيل تطبيقه بعد ذلك حتى يونيو عام 2023.

وأشار المغاورى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه خلال الفترة الماضية تم إعادة صياغة قانون الشهر العقارى بعد قرار الرئيس بإعادة تعديله لحل المشاكل والتناقضات المتعلقة به.

وأوضح عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أنه بمجرد الموافقة على قانون الشهر العقارى وإقراره فى الجريدة الرسمية سيتم تطبيق القانون دون الانتظار حتى يونيو عام 2023.
اولوياتكم

وكان المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد رفع الجلسة العامة للبرلمان، بعد الموافقة على مجموع مواد مشروع قانون دمج صندوق تحسين الأقطان في معهد البحوث الزراعية.

ويعاود مجلس النواب، عقد جلساته العامة يوم الأحد الموافق 23 يناير الجاري.

وشهدت الجلسة العامة ، الموافقة في المجموع على مواد مشروع قانون التخطيط العام للدولة.

كما شهدت الجلسة الموافقة النهائية على 5 مشروعات قوانين على النحو التالي:

مشروع القانون بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.

مشروع القانون بشأن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.

مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972.

مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، و203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء.

مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981.

مجلس النواب قانون الشهر العقاري الحكومة الجريدة الرسمية رئيس مجلس النواب

ترشيحاتنا

أهم الأخبار| وفاة المستشارة تهاني الجبالي.. وزوجة عصام الحضري تعلن إصابة ابنتيها بفيروس كورونا

سيارة استعان بها محمد الدفراوي ضد أحمد زكي بفيلم حسن اللول.. اعرف قصتها

اليوم.. البنوك تستقبل عملاءها في هذا الموعد.. تفاصيل

تصل إلى الحبس 3 سنوات داخل مصحَّة.. مشروع قانون لتجريم الانتحار في مصر

نشرة أخبار العالم.. تركيا تعزي مصر.. اكتشاف متحور جديد لـ كورونا.. أمريكا تبعث تحذيراً شديد اللهجة لـ آبي أحمد

نشرة المنوعات.. ميلانيا ترامب زفستان زفاف مرصع باللؤلؤ والماس.. احذر أعراض جديدة لـأوميكرون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يخاف الميت من الدفن ليلا ؟ أسرار البرزخ 3 ساعات لاتدفن فيها أحدا

مفاجآت 2022.. شيرين عبدالوهاب تعود لحسام حبيب.. وتراجع أدهم نابلسي عن الاعتزال|فيديو

مصر تشهد موجة أمطار وتنبؤ الري يحذر المواطنين خلال الأيام القادمة

3 قرارات مهمة من التموين لأصحاب البطاقات خلال يناير وفبراير 2022

بعد انتشار فيديو الرقص.. طلاق معلمة الدقهلية من زوجها

بسبب الشبورة .. وفاة شاب وإصابة آخرين بسبب حادث تصادم

مفاجأة كيروش.. 5 معلومات عن سبرايل ماكريكيس جوهرة بوروسيا دورتموند

محمد الأمين حاول التواصل معي.. وزيرة التضامن تكشف مفاجآت عن رجل الأعمال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات.. ميلانيا ترامب زفستان زفاف مرصع باللؤلؤ والماس.. احذر أعراض جديدة لـأوميكرون

الاكل المناسب لمرضى السكر خضروات وفاكهة واعشاب

منها فقدان الشهية.. احذر أعراض جديدة لا تعرفها عن متحور أوميكرون

عمره 13 مليار سنة.. العثور على أكبر هيكل في المجرة|صور

فيديو

سرقة وتهديد بالسلاح.. تفاصيل تعرض صابرين لحادثة خلال التصوير

استغل ضعفهن .. النائب العام يصدر قرارًا في قضية محمد الأمين |فيديوجراف

فيديو جراف.. ماذا قال سفير السعودية في لبنان عن حزب الله

عملية اللوزتين .. طبيبان يشعلان النار بـ فم طفل |فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

رسائل شباب العالم

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

محمود دياب

شاهد القبر وحجر الافتتاح

د. محمد مبروك

علي لوز في حياتنا

نهال علام

منتدى شباب العالم

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

اﻟﻤﺰﻳﺪ