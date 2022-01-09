مصر تحقق أمنها الغذائي في ظل جائحة كورونا.. وتصدر 5.6 مليون طن من الخضروات والفاكهة للعالم

تشهد مصر الحدث العالمي الأبرز، وهو تنظيم منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، والذي يقام في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

بداية منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي، وقد انطلق عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و 2018 و 2019، وكانت البداية في 25 أبريل 2017، عندما عرض مجموعة من الشباب المصري، خلال المؤتمر الوطني للشباب بالإسماعيلية، مبادرتهم لإجراء حوار مع شباب العالم، وعلى الفور استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعلن دعوته لجميع الشباب من مُختلَف دول العالم، ليعبّروا عن آرائهم وعن رؤيتهم لمستقبل أوطانهم وللعالم أجمع.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

الرئيس عبد الفتاح السيسي

وقد عُقد منتدى شباب العالم لأول مرة في نوفمبر 2017، حيث شارك شباب من جميع أنحاء العالم في محفَل دولي ثري وشاب، للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، في حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.

ومنذ ذلك الحين، أصبحت الفرصة متاحة أمام الشباب للتواصل مع كبار صانعي القرار، والتواصل مع شباب واعدين من المنطقة ومن كل أنحاء العالم، عازمين على جعل عالمنا مكاناً أفضل للجميع.

وفي المنتدى، تشارك مجموعة متنوعة من الحضور؛ بما في ذلك رؤساء الدول والحكومات، والقادة الشباب الدوليين، والشباب الملهم في مُختلَف المجالات، والشخصيات الدولية البارزة ومجموعات شبابية من جميع أنحاء العالم.

منتدى شباب العالم

ومن ضمن محاور وورش العمل في منتدى شباب العالم، هو الأمن الغذائي في ظل جائحة فيروس كورونا.

لم تحقق أي دولة في العالم خلال جائحة كورونا، إنجاز في عملية التصدير للخارج مثلما فعل الحجر الزراعى المصرى، حيث نجح في تصدير أكثر من 5 مليون و200 ألف طن من المنتجات الزراعية خلال عام 2020، كما تم فتح 11 سوق أبوابه أمام الصادرات المصرية ، وزادت حجم الصادرات الزراعية خلال عام 2021 حتى وصلت إلي 5.6 مليون طن.

تحقيق الأمن الغذائي خلال جائحة كورونا

يساهم القطاع الزراعي بأكثر من 15% من الدخل القومي، وخلال أزمة جائحة كورونا لم تشهد مصر أي أزمة في الغذاء، نتيجة الاهتمام بالزراعة، وذلك يرجع بفضل النهضة الكبرى التي شهدها القطاع القطاع شهد نهضة غير مسبوقة على مدار الـ 7 سنوات الماضية، بهدف تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين وتقليل الفجوة الاستيرادية.

حيث أقامت الدولة مشروعات عدة للتوسع الأفقي والرأسي واستصلاح الأراضي، وذلك من خلال استنباط أصناف جديدة، تتأقلم مع التغيرات المناخية وتتحمل الجفاف والملوحة وتوفر المياه.

ومشروع تحديث الري والتحول لنظم الري الحديثة، الجاري تنفيذه حاليا توفر له الدولة التمويل اللازم بدون فائدة وعلى ١٠ سنوات، مشيرًا إلى أن الصادرات الزراعية المصرية، تتمتع حاليا بسمعة كبيرة في جميع أنحاء العالم، واحتلت مصر المراكز الاولى في العديد من المحاصيل على رأسها الموالح والفراولة.

خضروات وفاكهة

العملية التصديرية متكاملة

وفى هذا الصدد أكد الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعى بوزارة الزراعة، أن العملية التصديرية متكاملة تجمع بين عدة أطراف، بداية من المزارع وحتى الرقابة على الصادرات من خلال الحجر الزراعى ، فالمزارع لم يتوقف عن الزراعة رغم جائحة كورونا واستمر عمله بنفس الكفاءة ، وكذلك الحجر الزراعى ظل يعمل حتى يستمر التصدير أثناء أزمة كورونا ، فبدون الحجر الزراعى لن يتم التصدير.

وأضاف "العطار" خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن المنتجات الزراعية تحصل على الشهادة من الحجر للسماح للتصدير.

وأضاف "رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة" أن الحجر الزراعى لم يتوقف عن فحص الشحنات المطلوب تصديرها.

خضروات وفاكهة

أما أهم المعوقات التى واجهت الحجر الزراعي تابع قائلا: أن تكون إحدى الدول مغلقة بحرا وجوا أمام الاستيراد ، وهذا ليس بإيديينا ، كما تم تصدير منذ بداية عام 2020 وحتى الآن مايقرب من 5 مليون و200 ألف طن تقريبا ، وهذا يعد رقما كبيرا بالنسبة لظروف جائجة كورونا ، وتوقف حركة التجارة العالمية".

وأكد الدكتور أحمد العطار أنه تم افتتاح 55 سوقا خلال آخر 4 سنوات منهم 11 سوق خلال الأزمة الأخيرة فى عام 2020 ، ويعد فتح الأسواق عملية صعبة ومعقدة جدا إذ يتم إعداد تقرير حول المحاصيل التي سيتم تصديرها والبيانات الخاصة بالآفات التى تصيبها فى مصر.

كما يتم تحديد اشتراطات الصحة النباتية الخاصة بها ، ثم تقوم الدولة المستوردة بعمل زيارات ميدانية للإطمئنان من اتمام الرقابة على المنتجات المصدرة وتنفيذ كافة الاشتراطات.