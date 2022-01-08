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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

هدية الرئيس| حياة كريمة تعيد أسوان على خريطة التنمية والأهالي يشكرون السيسي

رئيس الوزراء يتابع
رئيس الوزراء يتابع مشروعات حياة كريمة بأسوان

تشهد مصر الحدث العالمي الأبرز، وهو تنظيم منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، والذي يقام في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

بداية منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي، وقد انطلق عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و 2018 و 2019، وكانت البداية في 25 أبريل 2017، عندما عرض مجموعة من الشباب المصري، خلال المؤتمر الوطني للشباب بالإسماعيلية، مبادرتهم لإجراء حوار مع شباب العالم، وعلى الفور استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعلن دعوته لجميع الشباب من مُختلَف دول العالم، ليعبّروا عن آرائهم وعن رؤيتهم لمستقبل أوطانهم وللعالم أجمع.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

الرئيس عبد الفتاح السيسي

وقد عُقد منتدى شباب العالم لأول مرة في نوفمبر 2017، حيث شارك شباب من جميع أنحاء العالم في محفَل دولي ثري وشاب، للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، في حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.

ومنذ ذلك الحين، أصبحت الفرصة متاحة أمام الشباب للتواصل مع كبار صانعي القرار، والتواصل مع شباب واعدين من المنطقة ومن كل أنحاء العالم، عازمين على جعل عالمنا مكاناً أفضل للجميع.

وفي المنتدى، تشارك مجموعة متنوعة من الحضور؛ بما في ذلك رؤساء الدول والحكومات، والقادة الشباب الدوليين، والشباب الملهم في مُختلَف المجالات، والشخصيات الدولية البارزة ومجموعات شبابية من جميع أنحاء العالم.

منتدى شباب العالم

مبادرة حياة كريمة والتجربة المصرية لتنمية الإنسان 
تناقش نسخة منتدى شباب العالم هذا العام ، المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتجربة المصرية لتنمية الإنسان، وهي المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة، حيثث تتخطى استثماراته حوالى 700 مليار جنيه على مدار 3 سنوات لتغيير شكل الريف المصرى ورفع مستوى المعيشة وتحسين جودة حياة حوالى 58 مليون مواطن من أبناء القرى في مختلف المجالات الخدمية والحيوية.

 كما تسهم مبادرة حياة كريمة في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا وبخاصة في القرى.

وتهدف المبادرة إلى توفير الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، كما تتضمن شقًّا للرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية والعمليات الجراحية، وصرف أجهزة تعويضية، فضلًا عن تنمية القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لخريطة الفقر، وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتجهيز الفتيات اليتيمات للزواج.

مبادرة حياة كريمة

كما تهدف المبادرة إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر إحتياجاً في الريف والمناطق العشوائية في الحضر وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان "حياة كريمة" لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.

الفئات المستهدفة من مبادرة حياة كريمة

الفئات المستهدفة من مبادرة حياة كريمة هم: "الأسر الأكثر احتياجًا في التجمعات الريفية - كبار السن - ذوي الاحتياجات الخاصة - النساء المعيلات والمطلقات - الأيتام والأطفال - الشباب العاطل عن العمل - المتطوعين".

محاور عمل مبادرة حياة كريمة

سكن كريم: رفع كفاءة المنازل، وبناء أسقف، وبناء مجمعات سكنية في القري الأكثر احتياجًا، ومد وصلات مياه وصرف صحي وغاز وكهرباء داخل المنازل.

بنية تحتية: إنشاء مشروعات متناهية الصغر وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية في القرى.

خدمات طبية: بناء مستشفيات ووحدات صحية وتجهيزها من معدات وتشغيلها بالكوادر الطبية.

خدمات تعليمية: بناء ورفع كفاءة المدارس والحضانات وتجهيزها وتوفير الكوادر التعليمية وإنشاء فصول محو الأمية.

تمكين اقتصادي: تدريب وتشغيل من خلال مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر وإنشاء مجمعات صناعية وحرفية وتوفير فرص عمل.

تدخلات اجتماعية وتنمية إنسانية: تدخلات اجتماعية تشمل بناء وتأهيل الإنسان وتستهدف الأسرة والطفل والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن ومبادرات توعوية.

تدخلات بيئية: جمع مخلفات القمامة مع بحث سبل تدويرها.

مبادرة حياة كريمة في محافظة أسوان

تواصل عجلة العمل والإنتاج نشاطها وجهودها داخل القرى المستهدفة والمدرجة بـ 4 مراكز داخل محافظة أسوان ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة".

وكانت عدسة "صدى البلد" قد رصدت ما يتم تنفيذه من جهود داخل قرى حياة كريمة بعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية، ولاسيما بعد قرار الرئيس السيسى  أثناء زيارة لمتابعة جهود احتواء تداعيات السيول بالقرى المتضررة بضم قرى مركز أسوان  ضمن المبادرة الرئاسية لتصل إلى 4 مراكز بنطاق المحافظة وهى "أسوان وكوم أمبو وإدفو ونصر النوبة".

والمشروعات الجارى تنفيذها بالمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى على مستوى 35 قرية رئيسية و 109 قرية فرعية و 336 كفر ونجع وعزبة داخل 4 مراكز هى أسوان وكوم أمبو وإدفو ونصر النوبة والتى وصلت حتى الآن إلى 808 مشروعا بتكلفة تقديرية 14 مليارا و 35 مليون جنيه، فيما جارى رصد عدد المشروعات التي سيتم تنفيذها داخل مركز أسوان.

كما أن أى مشروع يتم الإنتهاء منه يتم على الفور دخوله الخدمة لتحقيق العوائد الإيجابية منها للمواطنين والإستفادة الفورية من الخدمات المختلفة التي تقدمها هذه المشروعات، لتتحول القرى بتوابعها ونجوعها إلى بانوراما جمالية كاملة الخدمات والمرافق.

 

مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى محافظة أسوان
مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى محافظة أسوان
مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى محافظة أسوان
مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى محافظة أسوان

 

مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى محافظة أسوان
مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى محافظة أسوان
مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى محافظة أسوان
مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى محافظة أسوان
أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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