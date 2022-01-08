تدريبات الزمالك.. راحة إجبارية لـ شيكابالا بسبب نزلة برد

حصل محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة من تدريب اليوم السبت، بسبب استمرار إصابته بنزلة برد خلال الأيام الماضية.



كان الجهاز الفني للفريق قد منح شيكابالا راحة من تدريب الأمس، بعدما تعرض اللاعب للإصابة بنزلة برد.



ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة كأس الرابطة، وكانت قرعة البطولة أسفرت عن وجود الفريق الأبيض على رأس المجموعة الثالثة، وتضم المجموعة فرق: "فاركو وإنبي وغزل المحلة وسيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش".



وسيبدأ الزمالك مبارياته في بطولة كأس الرابطة أمام فريق إنبي يوم ١٤ يناير الجاري .



وكان إسلام جابر لاعب الفريق انتظم في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت اليوم السبت على ملعب النادي بالقلعة البيضاء، في إطار استعدادات الفريق لبطولة كأس الرابطة.