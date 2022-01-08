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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

فاروق حسنى يفتتح معرضه التشكيلى في البحرين

صدى البلد

غادر الفنان فاروق حسنى وزير الثقافة الأسبق، اليوم السبت القاهرة، متجهًا إلى مملكة البحرين، حيث من المقرر أن يفتتح معرضه التشكيلي بمركز الفنون بمملكة البحرين الثلاثاء المقبل، وسط احتفالية إبداعية ويستمر المعرض حتى الخامس من فبراير المقبل.

يضم المعرض 45 عملًا فنيًا للوزير الفنان فاروق حسنى من إنتاج عام 2020 و2021 بأسلوب تجريدى الذى يتميز به الفنان فاروق حسنى، بالإضافة إلى 7 أعمال نحت مستوحاة من أعمال «حسنى» التجريدية مهداة له ومنفذة من الفنان النحات البحرينى خالد فرحان.

ويعد هذا المعرض الثانى للفنان فاروق حسنى بمملكة البحرين، إذ كانت المرة الأولى عام 1992 بمتحف البحرين الوطنى، ويعرف عن الجمهور البحرينى أنه متذوق ومحب للفنون والثقافة بوجه عام وللفنان فاروق حسنى وأعماله بوجه خاص .

فاروق حسني البحرين الوزير الفنان فاروق حسني مملكة البحرين معرض فني

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