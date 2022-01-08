مسابقات فنية لاكتشاف مواهب التمثيل بين طلاب المدارس.. نوستالجيا

تشجع العديد من المدارس على الابداع وتنمية مختلف المهارات والمواهب بإقامة مسابقات للموهوبين والموهوبات لتشجيعهم على التنافس الشريف والسعي نحو التفوق واثبات الذات وتطوير مواهبهم، وكانت من خلال افكار مناسبة لتلك المسابقات تساعد على ابراز المواهب والابتكارات.

كثير من ادارات المدارس بمختلف المراحل التعليمية تحرص على الاهتمام بالمواهب، والتعرف على الموهوبين الجدد، وتعمل على تنمية هذه المواهب وتطويرها باستمرار، والتشجيع على العمل الجماعي وتقويته، وذلك من خلال عمل مسابقات تنافسية بين اصحاب المواهب وتكريم افضلهم موهبة واكثرهم تفوقًا.

المسابقات الفنية لاكتشاف مواهب التمثيل المسرحي بين طلاب المدارس.. نوستالجيا

فكانت المسابقات الترفيهية كثيرة ومتنوعة مثل شد الحبل او لعبة الكراسي الموسيقية او الغناء والتمثيل، والغرض من هذه المسابقات هو نشر حالة من المتعة بين الطالبات، وتحبيبهم في العمل الجماعي والتنافس الشريف.

المسابقات الفنية لاكتشاف مواهب التمثيل المسرحي بين طلاب المدارس.. نوستالجيا

وتضمنت هذه الأنشطة تنظيم العديد من المسابقات، من أجل اكتشاف المواهب المدفونة في التمثيل فى إطار سعى الدولة لـ«بناء الإنسان».

المسابقات الفنية لاكتشاف مواهب التمثيل المسرحي بين طلاب المدارس.. نوستالجيا

وكانت الإدارة تنظم مسابقة لاكتشاف مواهب التمثيل المسرحي بين طلاب المدارس المختلفة، لان الطلاب الموهوبون عندما يشاركون إلى برامج وفعاليات يتم كشف مواهبهم ورعايتها، ومساعدتهم في تحديد التخصص في هذا المجال، واكتشاف المواهب، من خلال تشجيع المدراس على تنظيم المسابقات والفعاليات والأنشطة التي تسهم في تنمية الطلاب وتطورهم، وتزيد من معارفهم ومعلوماتهم.

المسابقات الفنية لاكتشاف مواهب التمثيل المسرحي بين طلاب المدارس.. نوستالجيا

ويتم تصنيفهم حسب ميولهم، بناءً على استمارة يتم ملؤها من قبل الطالب وولي أمره، من أجل اختيار نوع الموهبة في حصة الانشطة، مثل التصوير أو صناعة الخرائط والمسرح المدرسي والاذاعة المدرسية، وعلى أساسها يتم تقسيم الطلاب إلى جماعات يشرف عليها معلمو المواد المتخصصة بكل موهبة، والفصل الثاني تدريب، والثالث التعرف إلى إنتاج وإبداعات الطلاب ضمن معارض خاصة .

وكان على كل شخص يرى في نفسه مواهب غنائية أو فنية يمكنه التقدم للمسابقة.